Kante maaşı ne kadar, bonservisi ne kadar? Kante kiralık mı geldi, bonervisli mi geldi, sözleşmesi kaç yıl?

Orta sahanın dünyaca ünlü ismi N'Golo Kanté'nin aldığı maaş, bonservis bedeli ve sözleşme şartları netleşiyor. Kanté transferinin kiralık mı yoksa bonservisli mi gerçekleştiği, kaç yıllık sözleşmeye imza attığı ve kulübe maliyetinin ne olduğu futbol kamuoyunda en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.

KANTE MAAŞI NE KADAR, BONSERVİSİ NE KADAR?

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı N'Golo Kante, Suudi Arabistan'daki 25 milyon euroluk maaşını geride bırakarak sarı-lacivertlilerle yıllık 8 milyon euroya imza attı ve büyük bir fedakârlıkla transferi tamamladı.

Anlaşmanın 2,5 yıl olduğu fade ediliyor.

N'GOLO KANTÉ KİMDİR?

N'Golo Kanté, 29 Mart 1991 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya geldi. Futbol kariyerine alt liglerde başlayan Kanté, kısa sürede gösterdiği disiplin, oyun zekâsı ve dayanıklılığı ile dikkatleri üzerine çekti. Fransa Milli Takımı ile kazandığı 2018 FIFA Dünya Kupası zaferi ve kulüp kariyerinde elde ettiği Premier Lig şampiyonlukları, onu modern futbolun sembol isimlerinden biri hâline getirdi.

Kanté, sadece teknik becerileriyle değil; oyun okuma yeteneği, top kapma başarısı ve sahadaki istikrarıyla da tanınıyor. Bu özellikleri, onu teknik direktörlerin vazgeçilmez orta saha oyuncusu yapıyor.

N'GOLO KANTÉ KAÇ YAŞINDA?

29 Mart 1991 doğumlu olan N'Golo Kanté, 2026 yılı itibarıyla 34 yaşında. İleri yaşına rağmen sahadaki temposu ve fiziksel dayanıklılığı ile hala en üst seviyede performans sergiliyor. Kanté'nin yaşına rağmen gösterdiği enerji ve oyun disiplini, genç oyuncular için adeta bir örnek teşkil ediyor.

N'GOLO KANTÉ NERELİ?

N'Golo Kanté, Fransa'nın Paris şehrinde doğmuştur. Fransız futbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olarak gösterilen Kanté, milli takım kariyerinde Fransa'yı uluslararası arenada temsil etmiş ve birçok önemli başarıya imza atmıştır. Paris doğumlu olması, onun oyun tarzındaki disiplin ve çalışkanlık ile doğrudan bağlantılı olarak yorumlanıyor.