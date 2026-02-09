Kante Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında oynayacak mı, Fenerbahçe Gençlerbirliği muhtemel 11'ler ve maç kadrosu!

Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçında kantarın topu Kanté'nin sahada olup olmaması olacak! Süper Lig'in 21. haftasında Kadıköy'de oynanacak mücadelede Fransız yıldızın kadroda yer alması beklenirken, teknik heyetin ilk 11 tercihi maç saatine doğru belli olacak. Sarı-lacivertlilerin eksikler listesinde önemli isimler bulunurken, Kanté'nin Gençlerbirliği karşısında sahaya çıkma ihtimali taraftarlar tarafından büyük merak konusu haline geldi.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Maç, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLEME PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan takip edilebilir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın ile maç izlenebilir.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Süper Lig'in bu heyecan dolu mücadelesi 9 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, saat 20:00 itibarıyla start alacak.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma, İstanbul'daki Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca

Gençlerbirliği : Erhan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Bashiru, Oğulcan, Tongya, Varesanovic, Onyekuru, Koita