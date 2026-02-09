Haberler

Kante Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında oynayacak mı, Fenerbahçe Gençlerbirliği muhtemel 11'ler ve maç kadrosu!

Kante Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında oynayacak mı, Fenerbahçe Gençlerbirliği muhtemel 11'ler ve maç kadrosu!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynayacağı kritik mücadelede gözler dev yeni transfer N'Golo Kanté'ye çevrildi! Teknik direktör Domenico Tedesco'nun planları arasında yer alan Fransız orta saha oyuncusunun Gençlerbirliği maçında kadroda yer alması bekleniyor, ilk 11'de görev alıp almayacağı ise son antrenman performansına göre netlik kazanacak. Fenerbahçe'de cezalı ve sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle Kanté'nin forma giymesi merak edildi.

Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçında kantarın topu Kanté'nin sahada olup olmaması olacak! Süper Lig'in 21. haftasında Kadıköy'de oynanacak mücadelede Fransız yıldızın kadroda yer alması beklenirken, teknik heyetin ilk 11 tercihi maç saatine doğru belli olacak. Sarı-lacivertlilerin eksikler listesinde önemli isimler bulunurken, Kanté'nin Gençlerbirliği karşısında sahaya çıkma ihtimali taraftarlar tarafından büyük merak konusu haline geldi.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Maç, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLEME PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan takip edilebilir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın ile maç izlenebilir.

Kante Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında oynayacak mı, Fenerbahçe Gençlerbirliği muhtemel 11'ler ve maç kadrosu!

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Süper Lig'in bu heyecan dolu mücadelesi 9 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, saat 20:00 itibarıyla start alacak.

Kante Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında oynayacak mı, Fenerbahçe Gençlerbirliği muhtemel 11'ler ve maç kadrosu!

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma, İstanbul'daki Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca

Gençlerbirliği : Erhan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Bashiru, Oğulcan, Tongya, Varesanovic, Onyekuru, Koita

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Manchester City, Liverpool'u 90+3'te yıktı

Herkes maç bitti derken 90+3'te tarihi geri dönüş
Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi

Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

Emekli generalleri İsrail'i bekleyen sonu bu sözlerle açıkladı
Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Japonya'nın ilk kadın başbakanı, ülkedeki en büyük seçim zaferini kazandı

Japonya'nın ilk kadın başbakanından tarihin en büyük seçim zaferi
Mars'tan gelen 4,5 milyar yıllık taşı kırmadan içine baktılar, sonuçlar şok edici

4,5 milyar yıllık taşı kırmadan içine baktılar, sonuçlar şok edici