Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girerek gölgesini Ay’ın üzerine düşürmesiyle meydana gelen Ay tutulmaları, gökyüzünde dikkat çekici görüntüler oluşturuyor. Tutulma sırasında Dünya atmosferinden süzülen güneş ışınlarının etkisiyle Ay kırmızı ve bakır tonlarında görülerek “Kanlı Ay” olarak adlandırılan görünümüne kavuşuyor. Gökyüzü meraklılarının yakından takip ettiği Kanlı Ay tutulması için geri sayım başladı. Peki, Kanlı Ay tutulması ne zaman, kaç yılda bir olur? Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Detaylar haberimizde.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2026 yılının ikinci Ay tutulması, 28 Ağustos 2026 Cuma günü meydana gelecek. Türkiye saatiyle tutulmanın başlangıç aşaması olan yarı gölgeli evre 04.23’te başlayacak.

Tutulmanın görsel açıdan belirginleştiği ve Ay’ın Dünya’nın karanlık tam gölge konisine girmeye başladığı parçalı evre ise 06.12’de başlayacak. Tutulmanın en dikkat çekici aşamalarından biri olan maksimum evre 06.28’de gerçekleşecek.

Maksimum evrede Ay’ın yaklaşık yüzde 96’lık kısmı gölgede kalacak. Tutulma süreci, yarı gölgenin tamamen dağılmasıyla birlikte 10.01’de sona erecek.

TUTULMANIN EVRELERİ

28 Ağustos 2026’daki Ay tutulmasının Türkiye saatiyle aşamaları şöyle:

04.23: Yarı gölgeli evre başlayacak.

06.12: Parçalı evre başlayacak ve tutulma görsel olarak belirginleşecek.

06.28: Tutulmanın maksimum evresi yaşanacak.

10.01: Yarı gölgenin tamamen dağılmasıyla tutulma sona erecek.

Maksimum evrede Ay’ın yüzde 96’sının gölgede kalacak olması, tutulmanın en belirgin aşamasını oluşturacak.

KANLI AY TUTULMASI KAÇ YILDA BİR OLUR?

Halk arasında “Kanlı Ay” olarak adlandırılan görüntü, Ay’ın tam tutulma evresinde kırmızımsı bir görünüme bürünmesiyle ortaya çıkar. Bu gök olayının gerçekleşme sıklığı için belirlenmiş sabit bir dönem bulunmaz. Dünya genelinde tam Ay tutulması, dolayısıyla Kanlı Ay görüntüsü, bir yıl içerisinde ortalama 2 ila 3 kez meydana gelebilir.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

28 Ağustos 2026 tarihindeki Kanlı Ay tutulması Türkiye’den izlenebilecek. Ancak gözlem koşulları bulunulan coğrafi konuma ve Ay’ın batış saatine bağlı olacak.

Tutulmanın maksimum evresinin sabaha karşı gün doğumuyla çakışması nedeniyle Türkiye’nin batı bölgeleri gözlem açısından daha avantajlı konumda bulunacak. Özellikle tutulmanın maksimum evresi olan 06.28, gözlem açısından önem taşıyacak.

Türkiye’de tutulmayı takip etmek isteyenler açısından Ay’ın bulunduğu konum ve batış saati belirleyici olacak. Tutulmanın tamamı aynı koşullarda gözlemlenemeyecek olsa da 28 Ağustos 2026 sabahında gökyüzünde meydana gelecek bu astronomik olay Türkiye’den izlenebilecek.