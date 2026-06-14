Oryantal danslarıyla tanınan Asena’nın iş insanı Kani Kudu ile yaşadığı birliktelik sonrası Yalova’ya yerleşmesi, magazin ve iş dünyasında geniş yankı uyandırdı. Çiftin doğayla iç içe sürdürdüğü yaşam, özellikle çiftlik hayatına geçiş ve kentsel yaşamdan uzaklaşma kararıyla dikkat çekti. Peki, Kani Kudu kimdir, ne iş yapıyor? Asena'nın sevgilisi Kani Kudu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ASENA'NIN SEVGİLİSİ KANİ KUDU KİMDİR?

Asena’nın sevgilisi Kani Kudu kimdir sorusu, son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Basına yansıyan bilgilere göre Kani Kudu, iş dünyasında özellikle inşaat ve yatırım alanındaki faaliyetleriyle bilinen bir iş insanıdır.

Bursa ve Yalova merkezli projelerde aktif rol alan Kudu, aynı zamanda Kudu İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanımlanmaktadır. İş hayatı boyunca müteahhitlik projeleri, kentsel dönüşüm çalışmaları ve farklı yatırım alanlarında adından söz ettirmiştir.

Bununla birlikte zaman zaman farklı sektörlerde de faaliyet gösterdiği ve iş dünyasının yanı sıra sosyal ve yerel projelerde de yer aldığı bilinmektedir.

KANİ KUDU NE İŞ YAPIYOR?

İş insanının temel faaliyet alanı inşaat ve gayrimenkul geliştirme sektörüdür. Kani Kudu, özellikle Bursa ve Yalova hattında yürüttüğü büyük ölçekli projelerle tanınmaktadır. Kentsel dönüşüm projeleri, konut üretimi ve yatırım odaklı inşaat çalışmaları, iş hayatının temelini oluşturmaktadır.

Bunun yanında, tarım ve hayvancılıkla ilgili yatırımlar yaptığı da basına yansıyan bilgiler arasında yer almaktadır. Bu yönüyle yalnızca inşaat sektöründe değil, farklı üretim alanlarında da faaliyet gösteren bir iş profili çizdiği görülmektedir.

KANİ KUDU NERELİ?

Mevcut bilgilere göre Kani Kudu’nun iş merkezli olarak Bursa ve Yalova bölgesinde aktif olduğu bilinmektedir.