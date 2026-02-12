Televizyon ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti. "Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel" ve "Bir Deli Rüzgar" gibi yapımlardaki başarılı performansıyla tanınan oyuncunun ani ölümü, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Peki, Kanbolat Görkem Arslan neden öldü? Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni açıklandı mı? İşte detaylar…

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN NEDEN ÖLDÜ?

Gece saatlerinde evinde aniden fenalaşan Arslan, eşi tarafından sağlık ekiplerine bildirildi. Beyoğlu'ndaki evde yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ünlü oyuncu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN'IN ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI MI?

Resmi açıklamalara göre Kanbolat Görkem Arslan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

45 yaşındaki oyuncunun ani ölümü, sevenlerini derinden etkilerken, Türk televizyon ve tiyatro dünyası da yasa boğuldu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Arslan, sanat hayatına tiyatro sahnelerinde adım atmış ve 1998 yılından itibaren aktif olarak sahnede yer almıştı.

ÇEMBERİMDE GÜL OYA

Kanbolat Görkem Arslan, televizyon kariyerine 2004 yılında yayınlanan "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle başlamıştı. Bu dizideki etkileyici performansı, onu kısa sürede geniş kitlelere tanıttı ve televizyon dünyasında dikkat çekmesini sağladı.

POYRAZ KARAYEL

"Poyraz Karayel" dizisinde sergilediği rol ile Arslan, izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Dizi, Arslan'ın dramatik ve güçlü oyunculuğunu ön plana çıkaran yapımlardan biri olarak hafızalarda yer etti.

BİR DELİ RÜZGAR

"Bir Deli Rüzgar" dizisinde de başarılı performansını sürdüren Arslan, televizyon projelerinde çok yönlü bir oyuncu olarak kendini kanıtladı. Bu yapımlar sayesinde hem genç hem de olgun izleyici kitlesiyle buluştu.

DİĞER DİZİ VE SİNEMA ÇALIŞMALARI

Kanbolat Görkem Arslan, kariyeri boyunca birçok popüler projede yer aldı. Televizyon ekranında "Ezel", "Yer Gök Aşk" ve "Hayat Bazen Tatlıdır" gibi dizilerde rol aldı. Sinema alanında ise "Daire", "Yurt" ve "Teslimiyet" gibi yapımlarda performans sergiledi.

Son olarak "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinde rol alan Arslan, kariyerini hem tiyatro hem de ekran projeleriyle dolu dolu geçirdi. Sanat dünyasında geride bıraktığı izler, onu sevenleri için unutulmaz kılıyor.