Türk televizyon ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat 2026 gecesi İstanbul Beyoğlu'ndaki evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu 45 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle "Poyraz Karayel" dizisinde canlandırdığı Sefer karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Arslan, hem televizyon hem de tiyatro dünyasında unutulmaz izler bıraktı. Peki, Kanbolat Görkem Arslan'ın hastalığı nedir? Kanbolat Görkem Arslan neden öldü? Detaylar...

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN NEDEN ÖLDÜ?

Kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri, "Kanbolat Görkem Arslan neden öldü?" sorusu oldu. İlk bilgilere göre oyuncu, evinde ani bir rahatsızlık geçirdi. Ancak ailesi ve hastane yetkilileri tarafından hastalığı veya ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN HASTALIĞI NEDİR?

Kanbolat Görkem Arslan hastalığı nedir? sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ancak resmi kaynaklar ve ailesi tarafından yapılan açıklamalarda oyuncunun herhangi bir kronik hastalığı veya uzun süreli sağlık problemi hakkında bilgi verilmedi.

Mevcut bilgiler, Arslan'ın ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiğini gösteriyor. Dolayısıyla, bu konuda kesin ve doğrulanmış bilgiler resmi açıklama ile netleşecektir.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

Kanbolat Görkem Arslan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? soruları, vefat haberinin ardından sıkça gündeme geldi. Arslan, 4 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de dünyaya geldi ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu oldu.

Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Arslan, sahne disiplinini ekran projelerine taşıyan isimler arasında yer aldı. Profesyonel oyunculuk kariyerine 2000'li yılların başında başlayan Arslan, televizyon izleyicisinin dikkatini ilk olarak "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle çekti.

GÖRKEM ARSLAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Televizyon kariyerinde dramatik ve tarihi yapımlarda öne çıkan Kanbolat Görkem Arslan, geniş kitleler tarafından "Poyraz Karayel" dizisindeki Sefer Kılıçarslan karakteri ile tanındı. Bu rol, Arslan'ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Arslan'ın rol aldığı diğer önemli projeler şunlardır:

Hatırla Sevgili

Asi

Kuruluş Osman

Alparslan: Büyük Selçuklu

Destan

Bir Deli Rüzgar

Yabani

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Sinemada ise "Daire", "Teslimiyet", "Yurt" gibi projelerde yer aldı. Ayrıca tiyatro sahnesinde klasik ve çağdaş oyunlarda performans sergileyerek çok yönlü bir sanat hayatı sürdü.