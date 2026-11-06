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Kanarya Adaları ismini hangi hayvandan alır?

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Kanarya Adaları ismini hangi hayvandan alır?
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Televizyonda yayınlanan bilgi yarışmasında yarışmacıya yöneltilen "Kanarya Adaları ismini hangi hayvandan alır?" sorusu, izleyicilerin merak ettiği sorular arasında yer aldı. Adı nedeniyle birçok kişinin kanarya kuşuyla ilişkilendirdiği Kanarya Adaları'nın isminin kökeni, yarışmanın en dikkat çeken sorularından biri oldu. Yarışmayı takip eden izleyiciler, sorunun doğru cevabını araştırıyor.

Sorunun doğru cevabı "Köpek" oldu. Kanarya Adaları, adını sanıldığı gibi kanarya kuşundan değil, köpekten alıyor. İşte Kanarya Adaları'nın isminin kökeni ve sorunun cevabına dair bilinenler.

KANARYA ADALARI İSMİNİ HANGİ HAYVANDAN ALIR?

Doğru cevap: Köpek

KANARYA ADALARI ADINI NEREDEN ALIYOR?

Kanarya Adaları, adını köpekten alıyor. Adaların adı, Latincede "köpek adaları" anlamına gelen "Canariae Insulae" ifadesinden geliyor. Bu ifade, Latincede köpek anlamına gelen "canis" kelimesinden türetildi.

KANARYA ADALARINA NEDEN KÖPEK ADALARI DENDİ?

Romalı yazar Yaşlı Plinius'un aktardığına göre Moritanya Kralı II. Juba, adalara bir keşif heyeti gönderdi. Adaya ulaşan heyet, burada çok sayıda iri köpekle karşılaştı. Heyetin bu köpeklerden ikisini krala götürdüğü anlatılıyor. Adalardan birine bu nedenle "Canaria" adı verildi ve zamanla bu isim tüm takımadaları kapsayacak şekilde kullanılmaya başlandı.

KANARYA KUŞU ADINI NEREDEN ALIYOR?

Kanarya kuşu, adını Kanarya Adaları'ndan alıyor. Yani adalar adını kuştan değil, kuş adını adalardan aldı. Takımadalara özgü olan yabani kanarya türü, Avrupa'ya bu adalardan götürüldüğü için "kanarya" olarak anıldı. Bu durum, Kanarya Adaları'nın adının kuştan geldiğine dair yaygın yanılgıya neden oluyor.

KANARYA ADALARI NEREDE?

Kanarya Adaları, Atlas Okyanusu'nda, Afrika kıtasının kuzeybatı kıyılarının açığında yer alıyor. Takımadalar, Fas'ın batısında bulunuyor ve İspanya'ya bağlı özerk bir topluluk olarak yönetiliyor. Kanarya Adaları'nın en büyük adaları Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote ve Fuerteventura olarak biliniyor.

KANARYA ADALARI HANGİ ÜLKEYE AİT?

Kanarya Adaları, İspanya'ya ait. Takımadalar, İspanya'nın 17 özerk topluluğundan biri olarak yönetiliyor. Adaların iki başkenti bulunuyor: Santa Cruz de Tenerife ve Las Palmas de Gran Canaria.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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