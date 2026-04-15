Kahramanmaraş'taki okula saldırı görüntüleri: SON DAKİKA! Ayser Çalık Ortaokulu saldırı anı görüntüleri yayınlandı mı, nereden izlenir?

Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin görüntüler ve son dakika gelişmeleri sosyal medyada ve bazı haber platformlarında paylaşılmaya başladı. Olay anına ait olduğu iddia edilen görüntülerde okul çevresinde yoğun hareketlilik ve güvenlik ekiplerinin müdahalesi dikkat çekerken, bazı kaynaklar ilk görüntüleri yayınladı. Peki, Kahramanmaraş'taki okula saldırı görüntüleri: Ayser Çalık Ortaokulu saldırı anı görüntüleri yayınlandı mı, nereden izlenir?

Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşandığı öne sürülen silahlı saldırı olayı sonrası, “saldırı anına ait görüntüler yayınlandı mı, nereden izlenir?” sorusu gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi. Kahramanmaraş genelinde büyük yankı uyandıran olayla ilgili sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapılırken, görüntülere dair doğrulama süreci de merak konusu oldu. Olayla ilgili resmi kaynaklardan gelecek açıklamalar beklenirken, gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA NELER OLDU?

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenledi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Silah seslenin peş peşe duyulduğu o anlarda bazı öğrencilerin camlardan atladığı görüldü.

Dün Şanlıurfa’daki lise saldırısının ardından bu kez Kahramanmaraş’ta bir okulda benzer bir olay yaşandı. Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı meydana geldi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer; olay yerinde yaptığı açıklamada "4 can kaybı, 20 yaralımız var" var dedi.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olayın yankıları sürerken saldırı anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde peş peşe silah sesleri duyulurken paniğe kapılan öğrencilerin camlardan atladığı görüldü.

"5 SİLAH, 7 ŞARJÖRLE GELMİŞ"

Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "4 can kaybımız var. 1’i öğretmen 4’ü öğrenci. 20 yaralının 4’ü ağır yaralı ameliyatta. Çalışmalarımız devam ediyor. Başka bir okulumuza saldırı yok. Sosyal medyada böyle haberler dolaşıyor. Saldırganda o kargaşada kendisine ateş ederek öldürdü. 8. sınıf öğrencisi. Okulumuzun öğrencisi. Babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah 7 şarjörle gelmiş. İki sınıfa girmiş" dedi.

Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı

Okuldaki kanlı saldırı kamerada!
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı

Çocuk yaştaki saldırgan katliama gelmiş: 5 silah ve 7 şarjör
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu

Kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu! İşte ilk görüntüler
Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı

Gülistan bu yüzden mi öldürüldü? Abla bu iddiayı ilk kez dile getirdi
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Antalya'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti

Görüntü bugün kaydedildi
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk

Altında 4 hafta sonra bir ilk
Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı

Gülistan bu yüzden mi öldürüldü? Abla bu iddiayı ilk kez dile getirdi
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik

Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik