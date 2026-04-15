Haberler

Kahramanmaraş'ta okullar tatil edildi mi, neden tatil edildi, kaç gün tatil edildi? Kahramanmaraş'ta okullar ne zamana kadar tatil edildi?

Kahramanmaraş'ta okullar tatil edildi mi, neden tatil edildi, kaç gün tatil edildi? Kahramanmaraş'ta okullar ne zamana kadar tatil edildi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş’ta okulların tatil edilip edilmediği ve eğitim-öğretime ne zaman ara verildiği sorusu, yaşanan son gelişmelerin ardından gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer aldı. Öğrenciler ve veliler “okullar tatil mi, neden tatil edildi ve tatil ne kadar sürecek?” sorularına yanıt ararken, konuya ilişkin resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Kahramanmaraş'ta okullar tatil edildi mi, neden tatil edildi, kaç gün tatil edildi?

Kahramanmaraş’ta okulların tatil edilip edilmediği ve eğitime ara verilip verilmediği sorusu, yaşanan son gelişmelerin ardından gündemin en çok araştırılan konuları arasına girdi. “Okullar neden tatil edildi, tatil kararı ne kadar sürecek?” soruları öğrenciler ve veliler tarafından merakla takip edilirken, konuya ilişkin resmi açıklamalar büyük önem taşıyor. Gözler yetkili kurumlardan gelecek sondakika'>son dakika bilgilendirmelerine çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KAHRAMANMARAŞ OKULA SALDIRI SON DAKİKA!

Son dakika bilgilerine göre, Kahramanmaraş’ta bir okuldan silah sesleri yükseldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay anında okul çevresinde büyük bir hareketlilik yaşandı ve kısa sürede durum emniyet birimlerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Olayın ardından okul girişinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Öğrenciler kontrollü şekilde okuldan çıkarılırken, veliler okul önünde toplanarak çocukları hakkında bilgi almaya çalıştı.

Yetkililer, olayın nedenine ve saldırganın kimliğine ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ'TA HANGİ OKULA SALDIRI OLDU?

Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu’ndan silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Saldırı sonrası sıcağı sıcağına açıklama yapan Vali Mükerrem Ünlüer "Maalesef can kaybı var. Yaralılarımız da var. Olayı derinlemesine araştırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

