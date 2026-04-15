Kahramanmaraş'ta okula saldıran İ.A.M öldü mü?

Kahramanmaraş’ta yaşanan silahlı okul saldırısında odak noktası, olayı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İ.A.M oldu. Ayşer Çalık Ortaokulu’nda ders saatleri sırasında meydana gelen saldırıda, saldırganın okula silahlarla gelerek sınıflara girdiği ve rastgele ateş açtı, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Peki, Kahramanmaraş'ta okula saldıran İ.A.M öldü mü? Detaylar haberimizde.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşer Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırı sonrası en çok merak edilen konu saldırıyı gerçekleştiren İ.A.M’nin durumu oldu.  Kahramanmaraş'ta okula saldıran İ.A.M öldü mü? Detaylar...

Resmî açıklamalara göre saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İ.A.M, olay sırasında yaşanan kargaşa esnasında kendi silahıyla ateş ederek yaşamını yitirdi. Böylece saldırganın olay yerinde öldüğü bilgisi teyit edilmiş oldu.

Valilik tarafından yapılan bilgilendirmede saldırıda toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında 1 öğretmen ve 3 öğrenci bulunduğu belirtildi.

Olayın detaylarını anlatan Mükerrem Ünlüer şu ifadeleri kullandı:

"Sırt çantasında, babasına ait olduğunu tahmin ettiğimiz silahlarla okula gelerek rastgele, hedef gözetmeksizin özellikle 5. sınıf öğrencilerinin olduğu 2 sınıfa girerek ateş etmek suretiyle yaralamalara ve ölümlere sebep oluyor.

"ATEŞ EDEREK KENDİNİ ÖLDÜRDÜ"

Saldırgan kargaşa anında ateş ederek kendini öldürdü. 8. sınıf öğrencisi, babası eski bir emniyetçi. Onun silahlarını aldığını düşünüyoruz. 5 silah 7 şarjörle okula geliyor" ifadelerini kullandı.

3 BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaşanan silahlı saldırı sonrası bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Gürlek ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. 

Dilara Yıldız
