KAHRAMANMARAŞ SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta siren sesleri neden çalıyor?

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta gün içerisinde farklı saatlerde duyulan siren sesleri, kent genelinde kısa süreli panik ve tedirginliğe neden oldu. Özellikle savaş sirenini andıran bu seslerin ardından vatandaşlar, "Kahramanmaraş'ta siren sesleri neden çalıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kahramanmaraş'ta siren sesleri neden çalıyor? Kahramanmaraş son dakika gelişmeleri haberimizde.

Kahramanmaraş son dakika gelişmeleri, kent genelinde duyulan siren sesleriyle birlikte vatandaşların gündemine oturdu. Gün içerisinde birçok noktadan işitilen ve savaş sirenini andıran bu sesler, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar, yaşanan durumun bir acil durum mu yoksa planlı bir uygulama mı olduğunu öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, Kahramanmaraş'ta siren sesleri neden çalıyor? Detaylar...

KAHRAMANMARAŞ'TA SİREN SESLERİ NEDEN ÇALIYOR?

Kahramanmaraş'ta duyulan siren seslerinin nedeni, AFAD Kahramanmaraş İl Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Yetkililer, siren seslerinin herhangi bir acil durum, tehdit ya da olağanüstü bir gelişmeyle bağlantılı olmadığını net bir dille ifade etti.

AFAD'ın açıklamasına göre; kent genelinde duyulan bu sesler, deprem erken uyarı ve alarm sistemlerinin test edilmesi amacıyla planlı olarak gerçekleştirilen bir tatbikat kapsamında çalındı. Çalışmanın, şehir genelinde bulunan siren altyapısının sağlıklı şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmeye yönelik olduğu bildirildi.

AFAD'TAN RESMİ AÇIKLAMA: PLANLI SİSTEM TESTİ

AFAD Kahramanmaraş İl Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda şu bilgilere yer verdi:

7-9 Ocak 2026 tarihleri arasında, il genelinde siren sistemlerinin periyodik kontrolü gerçekleştirildi,

Deprem erken uyarı ve alarm sistemleri test edildi,

Testler sırasında belirli aralıklarla siren sesleri duyulabileceği önceden planlandı,

Yetkililer, bu uygulamanın tamamen hazırlık, kontrol ve altyapı güçlendirme amacı taşıdığını vurguladı.

VATANDAŞLARA UYARI: PANİĞE GEREK YOK

AFAD tarafından yapılan açıklamada, siren sesleri nedeniyle vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiği özellikle belirtildi. Test sürecinin kontrollü ve planlı olduğu, herhangi bir risk veya tehdit içermediği ifade edildi.

Kahramanmaraş gibi deprem riski yüksek illerde, erken uyarı ve alarm sistemlerinin düzenli olarak test edilmesinin hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekildi. Bu tür uygulamaların, olası afet durumlarında hızlı bilgilendirme ve can güvenliği açısından kritik rol oynadığı vurgulandı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
