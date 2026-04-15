Kahramanmaraş okula saldırı SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta hangi okula saldırı oldu? Ölü ya da yaralı var mı?

Güncelleme:
Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı iddiası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İlk bilgilere göre okuldan yükselen silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olayda can kaybının olduğu öğrenildi. Peki, Kahramanmaraş'ta hangi okula saldırı oldu? Ölü ya da yaralı var mı? Detaylar haberimizde.

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı, kentte büyük bir paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre bir öğrencinin yaralandığı olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın detayları henüz netleşmezken, güvenlik güçleri okul çevresinde geniş çaplı önlem aldı.

KAHRAMANMARAŞ OKULA SALDIRI SON DAKİKA!

Son dakika bilgilerine göre, Kahramanmaraş’ta bir okuldan silah sesleri yükseldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay anında okul çevresinde büyük bir hareketlilik yaşandı ve kısa sürede durum emniyet birimlerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Olayın ardından okul girişinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Öğrenciler kontrollü şekilde okuldan çıkarılırken, veliler okul önünde toplanarak çocukları hakkında bilgi almaya çalıştı.

Yetkililer, olayın nedenine ve saldırganın kimliğine ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ'TA HANGİ OKULA SALDIRI OLDU?

Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu’ndan silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. 

ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Saldırı sonrası sıcağı sıcağına açıklama yapan Vali Mükerrem Ünlüer "Maalesef can kaybı var. Yaralılarımız da var. Olayı derinlemesine araştırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Dilara Yıldız
Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta okula saldırı! Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'nun tehditlerine yanıtı ayakta alkışlandı

Erdoğan'dan Netanyahu'nun tehditlerine çok sert yanıt
81 ile özel genelge! Bakan Gürlek'ten 'Sonuna kadar gidilsin' talimatı

Yuvaları yıkan meseleye Bakan Gürlek el attı: 81 ile genelge gönderdim
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

Polis önce uyardı, sonra öldürdü
Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı

Gülistan bu yüzden mi öldürüldü? Abla bu iddiayı ilk kez dile getirdi
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Trump: İran nükleer silah edinmeye devam ederse anlaşma olmayacak

Trump'tan tansiyonu yükseltecek yeni açıklama: Bunu yaparlarsa...
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın

Jet Fadıl cenazede rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın