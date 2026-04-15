Kahramanmaraş okul saldırısı SON DAKİKA! Kahramanmaraş okul saldırı olayı nedir? Ayşer Çalık Ortaokulu’nda neler oldu?

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırı, sondakika'>son dakika gelişmesi olarak ülke gündemine düştü. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşer Çalık Ortaokulu’nda yaşanan olayda silah sesleri duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Peki, Kahramanmaraş okul saldırı olayı nedir? Kahramanmaraş okul saldırısı son dakika gelişmeleri haberimizde.

KAHRAMANMARAŞ OKUL SALDIRISI SON DAKİKA!

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in aktardığı bilgilere göre hayatını kaybedenler arasında 1 öğretmen ve 3 öğrenci bulunuyor. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi. Olayın ardından güvenlik güçleri okul çevresini güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri yaralılara hızlı şekilde müdahale etti.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 8. sınıf öğrencisi olduğu ve babasına ait olduğu değerlendirilen silahlarla okula geldiği bilgisi paylaşıldı. İlk belirlemelere göre saldırganın sırt çantasında çok sayıda silah ve şarjör bulunduğu, okul içinde özellikle belirli sınıflara girerek ateş açtığı aktarıldı. Olay sırasında yaşanan kargaşa esnasında saldırganın kendi hayatına son verdiği bilgisi de yetkililer tarafından açıklandı.

Güvenlik ve adli süreç kapsamında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı, çok sayıda savcının görevlendirildiği ve olay yerinde incelemelerin sürdüğü bildirildi. Ayrıca soruşturmanın gizliliği kapsamında yayın yasağı kararı alındığı açıklandı.

KAHRAMANMARAŞ OKUL SALDIRI OLAYI NEDİR?

Kahramanmaraş okul saldırı olayı, 15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşer Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırı olarak kayıtlara geçti. Olay, okul içerisinde ders saatlerinde silah seslerinin duyulmasıyla ortaya çıktı ve kısa sürede güvenlik birimlerine ihbar edildi.

Resmi açıklamalara göre saldırının, okulda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırganın, eski emniyet mensubu babasına ait olduğu değerlendirilen silahları alarak okula geldiği ve yanında çok sayıda silah ile şarjör taşıdığı ifade edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada saldırının, özellikle 5. sınıf öğrencilerinin bulunduğu iki sınıfta gerçekleştiği ve saldırganın rastgele ateş açtığı bildirildi. Bu saldırı sonucunda 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu açıklandı.

Olayın ardından bölgeye İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yönlendirildiği, üst düzey incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Aynı zamanda adli makamlar tarafından soruşturma sürecinin çok yönlü olarak sürdürüldüğü ve olayla ilgili delil toplama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Kahramanmaraş okul saldırı olayı, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, adli süreç ve resmi incelemelerin devam ettiği bildirildi.