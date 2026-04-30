Kahramanmaraş İstiklalspor Mardin 1969 maçı hangi kanalda, İstiklalspor Mardin nereden CANLI şifresiz izlenir?

Futbol heyecanının yükseldiği bu önemli karşılaşmada Kahramanmaraş İstiklalspor ile Mardin 1969 kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler, maçın yayıncı kuruluşunu ve izleme platformlarını sorguluyor. İstiklalspor Mardin maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları ise arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

2. LİG PLAY-OFF HEYECANI BAŞLIYOR

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonu 67 puanla 5. sırada tamamlayarak Play-Off bileti alan Kahramanmaraş İstiklalspor, zorlu eşleşmede grup ikincisi Mardin 1969 Spor ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta sahasında avantaj arayacak olan İstiklalspor, rövanş öncesi tur için kritik bir sonuç hedefliyor. İki ayaklı eşleşmenin kazananı ise Aliağa FK ile Muşspor mücadelesinin galibiyle bir üst turda kozlarını paylaşacak.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kahramanmaraş İstiklalspor ile Mardin 1969 Spor arasındaki Play-Off karşılaşması, 30 Nisan Perşembe günü Şanlıurfa Merkez Spor Kompleksi Stadyumu’nda oynanacak. Saat 16.00’da başlayacak mücadele, şifresiz olarak Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

CANLI İZLEME DETAYLARI VE YAYIN BİLGİLERİ

Futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma için “canlı izle” aramaları hız kazandı. Kahramanmaraş İstiklalspor - Mardin 1969 Spor maçını takip etmek isteyen izleyiciler, Tivibu Spor üzerinden yayına erişim sağlayabilecek. Yayını kaçırmak istemeyenler için platformun uydu bilgileri de önem taşıyor.

TİVİBU SPOR FREKANS AYARLARI

Maçı uydu üzerinden izlemek isteyenler için Tivibu Spor frekans bilgileri şu şekilde:

Frekans: 11853 MHz

Polarizasyon: H (Yatay)

Symbol Rate: 25000

FEC: 3/4

Tivibu şifresiz yayını olan TİVİBU SPOR kanalını TV üzerinden ileyebilrsiniz.