Kahramanmaraş deprem mi oldu, 19 Aralık Cuma?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, 4.2 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Deprem, bölgede kısa süreli endişeye neden oldu.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Yaklaşık 10.82 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, Kahramanmaraş merkezle birlikte Kayseri, Gaziantep, Osmaniye ve Malatya'da da hissedildi.