Türk müzik ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz, son dönemde hem ailesiyle hem de sağlık durumu ile ilgili gelişmeler nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Özellikle Özcan Deniz’in ailesine dair merak edilen bilgiler arasında Kadriye Deniz’in yaşamı, memleketi, yaşı ve çocuklarıyla olan ilişkisi öne çıkmaktadır. Peki, Kadriye Deniz kimdir, kızı kim? Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz kaç yaşında, nereli? Detaylar...

KADRİYE DENİZ KİMDİR, KIZI KİM?

Kadriye Deniz’in çocukları arasında kamuoyunda en çok tanınan isimlerden biri oğlu Özcan Deniz’dir. Özcan Deniz’in yanı sıra ailenin dört kardeşten oluştuğu bilinmektedir.

Kadriye Deniz’in kızı ise Yurda Deniz’dir. Son dönemde basına yansıyan iddialarda Kadriye Deniz’in, malvarlığına yönelik haksız tasarrufta bulundukları gerekçesiyle kızı Yurda Deniz ve damadı Murat Gürler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öne sürülmüştür.

Söz konusu gelişmeler iddia olarak gündeme gelmiş olup, tarafların açıklamaları ve hukuki süreçle ilgili gelişmeler kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda takip edilmektedir.

Kadriye Deniz’in ailesiyle olan ilişkileri, özellikle Özcan Deniz’in sanat kariyeri boyunca zaman zaman gündeme gelmiştir. Ancak aile bireylerinin özel yaşamlarına ilişkin ayrıntılar kamuya açık kaynaklarda sınırlı şekilde yer almaktadır.

KADRİYE DENİZ NERELİ?

Kadriye Deniz’in ailesinin asıl memleketi Ağrı’dır. Anne ve babasının yeni evliyken Ağrı’dan Ankara’ya göç ettiği bilinmektedir.

Aile, daha sonraki yıllarda Ankara’dan Aydın’a taşınmıştır. Özcan Deniz’in hayat hikâyesinde de bu göç süreci önemli bir yere sahiptir. Sanatçı, çocukluk döneminin ilk yıllarını Ankara’da geçirmiş, ailesinin 1977 yılında Aydın’a yerleşmesiyle birlikte eğitim ve gençlik dönemini bu şehirde yaşamıştır.

Ağrı’dan başlayan, Ankara ve Aydın üzerinden devam eden bu yaşam yolculuğu, Özcan Deniz’in yetiştiği aile ortamının temel parçalarından biri olmuştur.

KADRİYE DENİZ’İN AİLESİ VE ÖZCAN DENİZ’İN ÇOCUKLUK YILLARI

Kadriye Deniz’in ailesi, Türkiye’de farklı şehirlerde yaşam kurmuş göçmen aile hikâyelerinden birine sahiptir. Ağrı’dan Ankara’ya gerçekleşen göçün ardından aile hayatını burada sürdüren Deniz ailesi, daha sonra Aydın’a taşınmıştır.

Özcan Deniz’in sanat hayatına yön veren çocukluk dönemi de bu şehir değişimleriyle şekillenmiştir. Beş yaşına kadar Ankara’da yaşayan Özcan Deniz, 1977 sonrasında Aydın’da büyümüştür.

Dört kardeşten biri olan Özcan Deniz, ilerleyen yıllarda müzik kariyeriyle Türkiye’nin tanınan sanatçıları arasında yer almıştır.