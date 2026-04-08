Kadirli sel SON DAKİKA! Osmaniye Kadirli sel felaketinde kaç kişi öldü? Selde hayatını kaybeden Fatih Anbarcıoğlu ve Hüseyin Kul kimdir?

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, kısa sürede felakete dönüştü. İlçe merkezinden geçen Bülbül Deresi’nin taşmasıyla birlikte birçok noktada su baskınları yaşandı. Taşkın sonucu oluşan sel, araçları sürükledi ve bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirdi. Peki, Osmaniye Kadirli sel felaketinde kaç kişi öldü? Selde hayatını kaybeden Fatih Anbarcıoğlu ve Hüseyin Kul kimdir? Detaylar...

KADİRLİ SEL SON DAKİKA!

Yetkililerden alınan bilgilere göre, özellikle dere yatağına yakın bölgelerde ciddi hasar meydana gelirken, çok sayıda araç akıntıya kapıldı ve bazıları tamamen sular altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla müdahale ekipleri sevk edildi.

AFAD, belediye ekipleri, jandarma, emniyet güçleri ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri koordineli bir şekilde çalışmalara başladı. Toplamda 550 personel ve 150’nin üzerinde makine ve ekipmanla sahada yoğun bir kurtarma ve tahliye operasyonu yürütüldü.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, olayın ardından Kadirli ilçesine giderek selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Sahadaki çalışmaları yerinde takip eden Serdengeçti, yaşanan felaketin boyutuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

OSMANİYE KADİRLİ SEL FELAKETİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti’nin verdiği bilgilere göre, Bülbül Deresi saat 20.00 sıralarında etkili olan yoğun yağış nedeniyle taştı. Taşkın sonucu bazı bölgeler tamamen sular altında kaldı.

Serdengeçti açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu lokasyonlardan birinde de belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü Birimi ve Öğretmenevi lokasyonunda otoparkın içerisinde 2 vatandaşımız vefat etti. Araç çıkarıldı. Sel, taşkın ihbarıyla birlikte tüm birimlerimiz koordinasyonla AFAD, DSİ, jandarma ve emniyet birimlerimiz, belediyemiz, itfaiyemiz 550 personel ve 150'nin üzerinde makine ekipmanla vatandaşlarımızın öncelikle can güvenliğini sağlamak, sonra maddi tahribatın ortadan kaldırılmasıyla ilgili canhıraş bir çalışma içerisine girildi. Birçok vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi. Maalesef bu arada da 2 vatandaşımız sele kapılarak otoparkın içerisinde Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün bahçesinde araç içerisinde vefat etti. Milletimizin başı sağ olsun.”

Bülbül Deresi’nin taşmasıyla birlikte oluşan güçlü akıntı, bir aracı sürükleyerek dev su birikintilerinin içine taşıdı. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü önünde su seviyesinin yaklaşık 3 metreye kadar yükselmesi sonucu araçta bulunan Fatih Anbarcıoğlu ve Hüseyin Kul mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen iki vatandaş kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

FELAKETİN MERKEZİ: BÜLBÜL DERESİ TAŞTI

Kadirli ilçesinden geçen Bülbül Deresi’nin taşması, selin en büyük nedeni olarak öne çıktı. Ani ve yoğun yağışın ardından dere yatağının kapasitesinin aşılmasıyla birlikte su, yerleşim alanlarına hızla yayıldı.

Bu durum özellikle dere çevresinde park halinde bulunan araçları doğrudan etkiledi. Otopark alanlarında bulunan bazı araçlar sürüklenirken, bazıları ise tamamen suya gömüldü.

ARAMA KURTARMA VE TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Sel felaketinin hemen ardından başlatılan çalışmalar kapsamında ekipler, mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Özellikle araç içinde mahsur kalan kişilerin kurtarılması öncelikli hedef oldu.

Yetkililer, çok sayıda vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtirken, can kaybının artmaması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.