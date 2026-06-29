Kadir İnanır'ın çocuğu var mı, yok mu? Kadir İnanır'ın kaç tane çocuğu var?

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, 26 Haziran 2026 tarihinde zatürreye bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Sanat camiasını ve sevenlerini derin üzüntüye boğan vefat haberinin ardından düzenlenen cenaze töreninde ailesi, yakınları, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni bir araya geldi. Kadir İnanır'ın vefatının ardından kamuoyunda usta oyuncunun özel yaşamına ilişkin sorular yeniden gündeme geldi. Özellikle " Kadir İnanır'ın eşi kim, evli mi?" ve " Kadir İnanır'ın çocuğu var mı yok mu?" soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte Kadir İnanır'ın aile hayatına ilişkin bilinen bilgiler…

KADİR İNANIR EVLİ Mİ?

Kadir İnanır, yaşamı boyunca resmi olarak hiç evlenmemiştir.

Bununla birlikte usta oyuncu, 1999 yılından itibaren oyuncu Jülide Kural ile uzun yıllar süren bir hayat arkadaşlığı yaşamıştır. Ancak bu birliktelik resmi evlilikle sonuçlanmamıştır.

Bu nedenle Kadir İnanır'ın resmi kayıtlara göre bir eşi bulunmamaktadır.

KADİR İNANIR'IN ÇOCUĞU VAR MI, YOK MU?

Kadir İnanır'ın biyolojik bir çocuğu bulunmamaktadır.

Usta sanatçı, daha önce verdiği bir röportajda bu konu hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Babasının 14 çocuğu olduğunu ifade eden İnanır, kendisinin de çok çocuk sahibi olmayı istediğini dile getirmiştir.

Ancak bu isteğinin gerçekleşmediğini belirten Kadir İnanır, söz konusu röportajında bu durumu şu ifadelerle anlatmıştır:

"Doğru bir kadın çıkmadı herhalde."

Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Kadir İnanır'ın biyolojik çocuğu bulunmamaktadır.