Kadir Gecesi hangi geceye denk geliyor, 2026 Kadir Gecesi ne zaman?

2026 Kadir Gecesi ne zaman? Müslümanlar için büyük önem taşıyan bu gece, Ramazan ayının son on gününde yer alır ve ibadet, dua ve hayır işlerinin yoğunlaştığı özel zamanlardan biridir. Bu yazımızda, 2026 yılında Kadir Gecesi'nin tarihini öğrenebilir, gecenin anlam ve önemini keşfedebilirsiniz.

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2026?

Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek gece olarak bilinir. 2026 yılında Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece, yani 16 Mart Pazartesi gecesi idrak edilecek. Müslümanlar bu özel geceyi dua, ibadet ve hayırlarla geçirerek maneviyatlarını güçlendiriyor.

RAMAZAN BAYRAMI 2026 TARİHLERİ

Ramazan Bayramı, Kadir Gecesi'nin ardından kısa bir süre sonra kutlanacak. 2026 yılında bayram takvimi şöyle:

• 19 Mart Perşembe: Ramazan Bayramı Arefesi

• 20 Mart Cuma: Ramazan Bayramı 1. Günü

• 21 Mart Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Günü

• 22 Mart Pazar: Ramazan Bayramı 3. Günü

Bu tarihlerde aileler ve sevdiklerinizle bir araya gelerek bayram sevincini paylaşabilirsiniz.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

Kadir Gecesi, gecelerin en hayırlısı ve feyizlisi olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim bu gece inzal olmaya başlamıştır ve yüce Allah Kadir Suresi'nde "Gerçek biz Kur'an-ı Kadir Gecesinde indirmeye başladık" buyurmaktadır.

Bu gecede melekler ve Cebrail (a.s.) yeryüzüne inerek rahmet, bereket ve lütuf dağıtır. İnananlar için Kadir Gecesi, selam, huzur ve maneviyatın doruk noktasıdır; tan yeri ağarıncaya kadar duaların kabul olduğu, lütufların ihsan edildiği özel bir zaman dilimidir.