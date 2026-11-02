Kadir Ezildi programı bitti mi, neden yok, yayında kaldırıldı mı? En Hamarat benim neden bitti?

NOW TV ekranlarında Kadir Ezildi'nin sunumuyla izleyici karşısına çıkan En Hamarat Benim programının yayın akışında yer almaması merak uyandırdı. Programın bir süredir ekrana gelmemesi üzerine izleyiciler, Kadir Ezildi'nin yarışmasının sona erip ermediğini ve yeni sezonda devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. En Hamarat Benim'in yerine farklı bir yarışma programının geleceği iddiası da gündeme geldi. Peki, Kadir Ezildi'nin programı bitti mi, En Hamarat Benim neden yok, yayından kaldırıldı mı? En Hamarat benim neden bitti? Detaylar...

EN HAMARAT BENİM BİTTİ Mİ?

Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim'in yayın hayatının tamamen sona erdiğine ilişkin kanal tarafından yapılmış kesin bir açıklama bulunmuyor.

Programın yayın akışında yer almaması ve yerine yeni bir formatın geleceğine yönelik iddialar, yarışmanın geleceği hakkındaki soru işaretlerini artırdı. Ancak En Hamarat Benim'in kesin olarak final yaptığı veya tamamen yayından kaldırıldığı henüz resmiyet kazanmış değil.

EN HAMARAT BENİM NEDEN YOK, NEDEN YAYINDAN KALDIRILDI?

Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim'in bir süredir yayın akışında yer almaması, kanalın gündüz kuşağındaki program değişikliğiyle ilişkilendiriliyor. NOW TV'nin yeni yarışma programı Gelinler Sofrada için hazırlık yapması, yayın planında değişikliğe gidildiğini gösteriyor.

Bazı haberlerde En Hamarat Benim'in reytinglerde düşüş yaşadığı ve bu nedenle yerine yeni bir format getirildiği öne sürülüyor. Ancak programın yayınlanmamasının kesin nedeni ve final kararı NOW TV tarafından resmî olarak açıklanmış değil.

EN HAMARAT BENİM'İN YERİNE HANGİ PROGRAM YAYINLANACAK?

NOW TV'nin yeni yarışma programı Gelinler Sofrada'nın sunucusu Pelin Öztekin oldu. Kanalın resmî internet sitesinde yayımlanan program bilgilerinde de sunucu olarak Pelin Öztekin'in adı yer aldı.

Karga Film imzalı yeni yarışmada her hafta beş yarışmacı, büyük ödülü kazanmak için mutfaktaki hünerlerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyecek. Programın yayın tarihi ise henüz kesin olarak açıklanmadı.

KADİR EZİLDİ'NİN YERİNE PELİN ÖZTEKİN Mİ GELİYOR?

En Hamarat Benim'in yerine gelmesi beklenen Gelinler Sofrada yarışmasını oyuncu Pelin Öztekin sunacak. Böylece NOW TV'nin gündüz kuşağında yeni bir yarışma formatı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ancak Pelin Öztekin'in yeni programı sunacak olması, Kadir Ezildi'nin NOW TV ile yollarının tamamen ayrıldığına ilişkin tek başına bir kanıt oluşturmuyor. Kadir Ezildi'nin başka bir kanalda program yapacağı veya televizyon kariyerine ilişkin yeni bir karar aldığı konusunda da resmî açıklama bulunmuyor.

GELİNLER SOFRADA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

NOW TV'nin yeni yarışması Gelinler Sofrada'nın yayın tarihi henüz açıklanmadı. Kanalın resmî internet sitesinde programın sunucusu Pelin Öztekin olarak duyurulurken yarışmanın yakında başlayacağı bilgisine yer verildi. Her hafta beş yarışmacının mücadele edeceği formatta mutfak becerileri ve ev sahipliği ön planda olacak.