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Kadir Ezildi hangi kanala geçti, TV8'e mi geçti? Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

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Kadir Ezildi hangi kanala geçti, TV8'e mi geçti? Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor, hangi kanalda?
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Kadir Ezildi’nin yeni televizyon projesine ilişkin paylaşımı, kanal değişikliği iddialarını beraberinde getirdi. “Temizlik Benim İşim Geliyor” sözleriyle dikkat çeken sunucunun TV8’e geçip geçmediği ve programın ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Kadir Ezildi hangi kanala geçti, TV8'e mi geçti? Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

Kadir Ezildi’nin NOW TV ekranlarında sunduğu “En Hamarat Benim” programının yayın akışından çıkmasının ardından sunucunun yeni adresi merak konusu oldu. Sosyal medya hesabından “Temizlik Benim İşim Geliyor” paylaşımı yapan Ezildi’nin TV8 ve Talya Prodüksiyon hesaplarını etiketlemesi, kanal değişikliği iddialarını gündeme taşıdı. Peki, Kadir Ezildi hangi kanala geçti, TV8'e mi geçti? Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Detaylar...

KADİR EZİLDİ HANGİ KANALA GEÇTİ, TV8'E Mİ GEÇTİ?

Kadir Ezildi'nin yeni programıyla TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Sunucunun sosyal medya paylaşımında TV8'i etiketlemesi ve “yeni kanalımızda” ifadelerini kullanması, transfer iddialarını güçlendirdi. 3 Kasım 2026 itibarıyla televizyon kulübü ve yapım şirketinden programın yayın başlangıcını doğrulayan ayrıntılı bir duyuru bulunmuyor. TV8'in güncel yayın akışında da Temizlik Benim İşim henüz yer almıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadir Ezildi'nin sunacağı Temizlik Benim İşim'in yeni bölümlerinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Programın ilk bölümünün hangi gün ve saatte ekrana geleceği konusunda TV8 veya Talya Prodüksiyon tarafından paylaşılmış kesin bir takvim bulunmuyor.

Ezildi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekranlara kısa süre içinde döneceğini belirtmesi, programın hazırlıklarının sürdüğüne yönelik beklentiyi artırdı. Ancak yayın tarihi açıklanmadan programın kasım ayında başlayacağını kesin olarak söylemek mümkün değil.

KADİR EZİLDİ'DEN TEMİZLİK BENİM İŞİM PAYLAŞIMI

Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Özlenen Evler Geliyor” ve “Temizlik Benim İşim Geliyor” ifadelerini kullandı. Paylaşımında TV8 ve Talya Prodüksiyon hesaplarını da etiketleyen sunucu, eski program formatıyla yeniden ekranlara döneceğinin sinyalini verdi.

Ezildi'nin paylaşımı, daha önce Temizlik Benim İşim'i takip eden izleyiciler arasında heyecan yarattı. Yeni dönemde yarışmanın hangi formatta yayınlanacağı ve eski konseptte ne gibi değişiklikler yapılacağı ise henüz netleşmedi.

EN HAMARAT BENİM BİTTİ Mİ, NEDEN YAYINLANMIYOR?

Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim, NOW ekranlarında yayınlanıyordu. Programın ekim ayının son haftasında yayın akışında yer almaması, yarışmanın sona erdiği yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

Programın reytingler nedeniyle yayından kaldırıldığı öne sürülse de NOW tarafından final kararına veya yayından kaldırılma gerekçesine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle programın kesin olarak hangi nedenle sona erdiğini söylemek için resmi duyurunun beklenmesi gerekiyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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