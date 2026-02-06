Kadın Kral filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kadın Kral filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kadın Kral filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kadın Kral filmini izleyecek olanların merak ettiği Kadın Kral konusu nedir, Kadın Kral oyuncuları kimler ve Kadın Kral özeti gibi konuları inceliyoruz.

KADIN KRAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kadın Kral (The Woman King), 17. ve 19. yüzyıllar arasında Batı Afrika'da hüküm süren Dahomey Krallığını koruyan, tamamı kadınlardan oluşan efsanevi savaşçı birliği Agojie'nin hikâyesini konu alır.

Film, genç bir kız olan Nawi'nin, acımasız bir eğitim sürecinden geçerek Agojie saflarına katılmasını ve birliğin lideri General Nanisca ile kurduğu güçlü bağı merkezine alır. Erkek egemen bir dünyada özgürlük, onur ve hayatta kalma mücadelesi veren bu kadın savaşçılar, hem dış tehditlere hem de krallık içindeki siyasi çatışmalara karşı savaşmak zorunda kalır.

Gerçek tarihsel olaylardan esinlenen yapım, kadın gücü, dayanışma ve liderlik temalarını epik bir anlatımla izleyiciye sunar.

KADIN KRAL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmin güçlü anlatımı, uluslararası oyuncu kadrosuyla dikkat çeker:

• Viola Davis – General Nanisca

• Thuso Mbedu – Nawi

• Lashana Lynch – Izogie

• Sheila Atim – Amenza

• John Boyega – Kral Ghezo

• Hero Fiennes Tiffin – Santo Ferreira

• Adrienne Warren – Ode

• Jayme Lawson – Shante

• Masali Baduza – Fumbe

• Angélique Kidjo – Meunon

• Jimmy Odukoya – General Oba Ade

• Thando Dlomo – Kelu

• Jordan Bolger – Malik

• Zozibini Tunzi – Efe

• Makgotso M – Iniya

• Siv Ngesi – Migan

• Julian Tennon – Moru

KADIN KRAL FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Kadın Kral filminin çekimleri, küresel salgın koşullarına rağmen titizlikle planlandı.

ÇEKİM TARİHİ

• Mart 2021 – Haziran 2021

• Yaklaşık 3 ila 4 ay süren çekimler, COVID-19 önlemleri altında gerçekleştirildi.

ÇEKİM MEKANLARI

• Güney Afrika

? Özellikle KwaZulu-Natal bölgesi

? Durban ve çevresi, ormanlık alanlar ve geniş doğal platolar tercih edildi

Bu bölgeler, Dahomey Krallığı'nın tarihî atmosferini yansıtması ve büyük prodüksiyonlara uygun doğal yapısıyla öne çıktı.