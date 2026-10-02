Kadıköy yangın SON DAKİKA! Kadıköy binada neden yangın çıktı?

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Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi'nde 8 katlı bir binada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ekipler müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Peki, Kadıköy binada neden yangın çıktı? Detaylar haberimizde.

KADIKÖY YANGIN SON DAKİKA!

İstanbul Kadıköy'de 8 katlı bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman nedeniyle bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KADIKÖY BİNADA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi'ndeki 8 katlı bir binada çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor. Binadan yükselen alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken binada mahsur kalan kişilerin kurtarılması için de çalışma başlattı. Yangın sırasında oluşan yoğun duman nedeniyle bazı bina sakinlerinin evlerinde mahsur kaldığı belirtildi.

EVLERİNDE MAHSUR KALDILAR

Yangın sırasında yoğun duman nedeniyle bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma yürüttü.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen kişilere müdahalede bulundu. Bazı yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.