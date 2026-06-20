İçişleri Bakanlığı, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) öncesinde 81 il valiliğine gönderdiği talimatla, sınav düzeninin korunmasına yönelik bir dizi önlemin uygulanmasını istedi. Bakanlık tarafından iletilen yazıda, sınava girecek adayların dikkatinin dağılmaması, gürültü kirliliğinin önlenmesi ve ulaşımda aksama yaşanmaması amacıyla bazı geçici uygulamaların hayata geçirileceği belirtildi. Peki, Kadıköy milli maç dev ekran yasak mı? Kalamış milli maç dev ekran iptal mi edildi? Detaylar...

KADIKÖY MİLLİ MAÇ DEV EKRAN YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen talimatta, YKS nedeniyle gürültü kirliliğini ve ulaşım yoğunluğunu önlemeye yönelik tedbirlerin uygulanması istendi. Bakanlık yazısında, valilikler ve belediyeler tarafından organize edilen meydanlardaki milli maç yayınlarının gerçekleştirilmemesi yönünde talepte bulunulduğu bildirildi.

Söz konusu uygulamanın kalıcı bir yasak niteliği taşımadığı, yalnızca YKS'nin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yapılabilmesi amacıyla geçici olarak devreye alındığı ifade edildi. Bu kapsamda vatandaşların özellikle İstanbul'un yoğun bölgelerindeki açık alan yayınlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği görüldü.

Kadıköy'de planlanan olası dev ekran yayınlarına ilişkin değerlendirmeler de bu karar doğrultusunda şekilleniyor. Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimat kapsamında, sınav günü kamu düzenini ve sessizliği etkileyebilecek organizasyonların yapılmaması yönünde adımlar atılması istendi.

YKS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ALINAN KARARIN GEREKÇESİ

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği talimatta, YKS'nin milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kritik bir sınav olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle sınav gününde oluşabilecek her türlü gürültü unsurunun ve kalabalık organizasyonun önlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Valilikler ve belediyeler tarafından uygulanacak tedbirlerin, sınav düzeninin korunmasına yönelik geçici önlemler olduğu vurgulanırken, kararın yalnızca YKS sürecini kapsadığı belirtildi.

Yetkililer, sınav günü boyunca öğrencilerin sınav merkezlerine ulaşımında herhangi bir aksama yaşanmaması ve sınav ortamının olumsuz etkilenmemesi için gerekli hassasiyetin gösterileceğini ifade etti.