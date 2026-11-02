Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilik şartı ne, hangi yıllar kademeli emekliliğe dahil?

Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen teklif, sigortalılık süresini ve prim gün sayısını tamamlayanlara yaş şartı aranmadan emeklilik hakkı tanınmasını öngörüyor. Ancak teklifin yasalaşması için Meclis'te kabul edilmesi gerekiyor. Hükümet cephesinden ise şu ana kadar emeklilik sisteminde değişiklik planlanmadığı mesajı verildi. İşte kademeli emeklilikte son durum, teklifin detayları ve mevcut emeklilik şartları.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Kademeli emeklilik için henüz yasalaşmış bir düzenleme bulunmuyor. Muhalefet tarafından TBMM'ye sunulan 3 maddelik kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Teklifin yasalaşabilmesi için önce komisyonda görüşülmesi, ardından Genel Kurul'da kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise daha önce yaptığı açıklamada "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bu nedenle kademeli emekliliğin ne zaman çıkacağına ya da çıkıp çıkmayacağına dair kesin bir tarih bulunmuyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK TEKLİFİNDE NELER VAR?

TBMM'ye sunulan teklif 3 maddeden oluşuyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre teklifin ana maddesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na "Geçici Madde 113" olarak eklenmesi planlanan düzenleme.

Bu maddeye göre sigortalılık süresini ve prim gün sayısını tamamlayan vatandaşlara, yazılı başvuru yapmaları halinde yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanacak. Teklifin ikinci maddesi, kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girmesini öngörüyor. Üçüncü madde ise yürütme yetkisini Cumhurbaşkanı'na veriyor.

HANGİ YILLAR KADEMELİ EMEKLİLİĞE DAHİL?

Teklif, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Düzenlemeden SSK (4/a), Bağ-Kur (4/b), Tarım SSK ve Emekli Sandığı (4/c) mensuplarının yararlanması öngörülüyor.

Kademeli emeklilik tartışmalarında en çok öne çıkan grup, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar. Bu dönemde işe başlayanlar EYT düzenlemesinden yararlanamadı ve 58-60 yaş şartına tabi oldu. Bu nedenle teklif özellikle 2000-2008 arası sigortalılar için umut olarak görülüyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTI NE?

Teklife göre kademeli emeklilikten yararlanabilmek için sigortalılık süresinin ve prim gün sayısının tamamlanmış olması gerekiyor. Bu şartları yerine getiren sigortalıların yazılı olarak başvuru yapması yeterli olacak; yaş şartı aranmayacak. Teklifin yasalaşmadığını ve şartların Meclis sürecinde değişebileceğini de belirtmek gerekiyor.

MEVCUT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Yürürlükteki mevzuata göre 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında SSK'lı olanlar kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını doldurmak ve 7 bin prim günü tamamlamak şartıyla emekli olabiliyor. Aynı dönemde Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi olanlar için 9 bin prim günü aranıyor.

1 Mayıs 2008 sonrasında sigortalı olanlar için ise 7 bin 200 prim günü ile kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı uygulanıyor. Bu grupta emeklilik yaşı 2036 yılından itibaren kademeli olarak yükselecek ve 2048 yılında hem kadınlar hem de erkekler için 65'e ulaşacak.

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kademeli emeklilik için açıklanmış resmi bir takvim bulunmuyor. Teklifin komisyonda görüşülüp görüşülmeyeceği henüz belli değil. Milyonlarca çalışan, Meclis'teki sürecin nasıl ilerleyeceğini ve hükümetin bu konuda yeni bir adım atıp atmayacağını bekliyor.