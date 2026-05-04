Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün kritik başlıklarla toplanıyor. Hem iç politikaya hem de dış gelişmelere dair önemli kararların ele alınacağı toplantı, özellikle ekonomik etkiler, güvenlik adımları ve yaklaşan Kurban Bayramı tatili açısından yakından takip ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde ne var? Kurban Bayramı 9 gün olacak mı? İşte detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de toplanacak. Toplantının saat 15:30 16:00 sularında başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NE VAR?

Kabine toplantısının gündemi oldukça yoğun ve çok boyutlu. Hem küresel gelişmeler hem de Türkiye’nin iç dinamikleri masaya yatırılacak.

Kabinede ABD-İran arasındaki ateşkes müzakerelerinin başarısı için Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik temaslar ve savaşın Türkiye ekonomisine yansımaları da görüşülecek. Ayrıca Gazze’deki insani dram ve Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler gözden geçirilecek.

Toplantıda iç güvenlik ve toplumsal düzeni ilgilendiren konular da gündemde olacak. Okul güvenliği ile ilgili atılan adımların yanı sıra Adalet Bakanlığı’nın faili meçhul dosyalara ilişkin çalışmalar da ele alınacak.

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatili süresi de Kabinede görüşülmesi beklenen konular arasında yer alıyor. Bayram tatili süresinin 9 gün olup olmayacağı sorusunun yanıtı Kabinede netleşecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde yaptığı açıklamada “9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur. Ama bu Kabinede tartışılıp alınacak bir karar” dedi.

Kurban Bayramı 27 Mayıs’ta başlayıp 30 Mayıs’ta bitecek.

Bu nedenle tatilin uzatılması ihtimali, özellikle turizm sektörü açısından büyük önem taşıyor. 9 günlük tatil senaryosu, iç turizm hareketliliğini artırabileceği gibi ekonomik canlanmaya da katkı sağlayabilir. Ancak nihai karar, Kabine toplantısında yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.