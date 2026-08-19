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Kaan Akkaya kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Sado'su Kaan Akkaya kaç yaşında, nereli?

Kaan Akkaya kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Sado'su Kaan Akkaya kaç yaşında, nereli?
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Altı Üstü İstanbul dizisinde Sado karakterine hayat veren Kaan Akkaya, oyunculuk performansıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Genç oyuncunun hayatı, yaşı, doğum yeri ve kariyeri merak konusu olurken, "Kaan Akkaya kimdir?", "Altı Üstü İstanbul'un Sado'su Kaan Akkaya kaç yaşında?" ve "Kaan Akkaya nereli?" soruları araştırılmaya başlandı.

Altı Üstü İstanbul'da Sado karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kaan Akkaya, son dönemde oyunculuğuyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. 11 Şubat 2001 doğumlu olan Akkaya'nın yaşı, nereli olduğu ve kariyer hayatı gündeme gelirken, genç oyuncu hakkında "Kaan Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Altı Üstü İstanbul'un Sado'su Kaan Akkaya hakkında merak edilen bilgiler...

KAAN AKKAYA KİMDİR?

Kaan Akkaya, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 11 Şubat 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Akkaya, oyunculuk kariyerinde çeşitli televizyon ve sinema projelerinde rol aldı. Özellikle Ben Leman ve Altı Üstü İstanbul yapımlarında canlandırdığı karakterlerle dikkat çekti.

KAAN AKKAYA KAÇ YAŞINDA?

11 Şubat 2001 doğumlu olan Kaan Akkaya, 19 Ağustos 2026 itibarıyla 25 yaşında. Kova burcu olan oyuncunun boyu ise 1,85 metre.

KAAN AKKAYA NERELİ?

Kaan Akkaya, İstanbul doğumlu. İstanbul'da doğup büyüyen oyuncu, eğitim ve yaşam hayatının önemli bölümünü de burada geçirdi.

KAAN AKKAYA'NIN KARİYERİ

Kaan Akkaya, genç yaşta oyunculuk sektörüne adım attı ve televizyon ile sinema projelerinde rol aldı. Ben Leman ve Altı Üstü İstanbul yapımlarında izleyici karşısına çıkan Akkaya, oyunculuk performansıyla adından söz ettirdi. Genç oyuncu, kariyerine yeni projelerde yer alarak devam ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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