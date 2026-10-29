Justin Bijlow kimdir? Juventus'a gol izni vermeyen Genoa'nın Hollandalı kalecisi

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Justin Bijlow, Juventus karşısında Genoa'nın kalesini gole kapattı. 28 Ekim 2026 akşamı oynanan Serie A 9. hafta maçı ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle bitti ve Juventus sezonun üçüncü yenilgisini aldı.

Golleri ilk yarım saatte Kingsley Ehizibue ve Tommaso Baldanzi attı. Hollandalı kaleci ilk yarıda pek iş görmedi. Juventus'un baskısı arttığında ise iki kez araya girdi. Genoa bu galibiyetle 13. sıraya yükseldi, 14 puandaki Juventus 7. sırada kaldı.

JUSTIN BIJLOW JUVENTUS MAÇINDA NE YAPTI?

Justin Bijlow, Juventus maçında Teun Koopmeiners'in serbest vuruşunu üst direğe çeldi ve son dakikalarda Edon Zhegrova'nın yakın köşeye vurduğu şutu çıkardı. Ehizibue'nin golü Andrea Cambiaso'dan sekerek ağlara gitti, Baldanzi ise Pierre Kalulu'nun hatasından sonra Vitinha'nın pasıyla skoru belirledi.

JUSTIN BIJLOW KİMDİR?

Justin Bijlow, Serie A ekibi Genoa'da forma giyen Hollandalı kaleci. 1,88 metre boyundaki oyuncu futbola 2006'da Feyenoord altyapısında başladı ve on yıl sonra aynı kulübün A takımına çıktı.

Bijlow, Feyenoord formasıyla tüm kulvarlarda 152 maça çıktı. Kulübüyle iki Eredivisie şampiyonluğu (2016-17 ve 2022-23) ve iki Hollanda Kupası (2017-18 ve 2023-24) kazandı. 2022'deki UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Feyenoord'un kaptanıydı; takımı o maçı Roma'ya 1-0 kaybetti.

Kariyeri sakatlıklarla geçti. Ayak parmağı, diz, el bileği ve baldır sakatlıkları yüzünden uzun süre sahalardan uzak kaldı. Transfermarkt verilerine göre 21 ayrı sakatlıkta kulübü ve milli takımıyla 174 maçı kaçırdı. Southampton'a transferi de dizindeki sorun nedeniyle sağlık kontrolünde takıldı.

JUSTIN BIJLOW KAÇ YAŞINDA?

Justin Bijlow 28 yaşında. 22 Ocak 1998'de doğdu.

JUSTIN BIJLOW NERELİ?

Justin Bijlow Hollandalı ve Rotterdamlı. Rotterdam'daki Erasmus MC hastanesinde doğdu, bütün gençlik yıllarını da şehrin kulübü Feyenoord'da geçirdi.

JUSTIN BIJLOW GENOA'YA NE ZAMAN GELDİ?

Justin Bijlow, Genoa'ya Ocak 2026'da Feyenoord'dan transfer oldu. Genoa'nın kış transfer dönemindeki ilk transferiydi. Feyenoord'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecekti, son sezonda da kalede Timon Wellenreuther'in arkasında kalmıştı. Transfer bedeli 2 milyon euro olarak yazıldı; Genoa ligde kalırsa bu rakam 2,2 milyon euroya çıkacaktı. Bijlow, imzadan dört gün sonra ilk maçına çıktı ve Genoa, Bologna'yı 3-2 yendi.

JUSTIN BIJLOW HOLLANDA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI MI?

Justin Bijlow, Hollanda Milli Takımı'nda 8 maça çıktı. İlk maçını 1 Eylül 2021'de Norveç ile 1-1 biten Dünya Kupası eleme karşılaşmasında oynadı. 2022 Dünya Kupası kadrosuna da çağrıldı ama turnuvada sahaya çıkmadı.