Jumanji Yeni Seviye filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Jumanji Yeni Seviye filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Jumanji serisinin devam filmi olan “Yeni Seviye”, vizyona girdiği günden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. “Jumanji Yeni Seviye nerede çekildi, ne zaman çekildi, konusu ne ve oyuncuları kim?” soruları internette sıkça araştırılırken, yapımın kamera arkası ve hikâyesi merak konusu oldu. İşte Jumanji: Yeni Seviye filmiyle ilgili tüm detaylar…

JUMANJI: YENİ SEVİYE NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Macera ve fantastik türün sevilen yapımlarından Jumanji: Yeni Seviye, vizyona girmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. “Jumanji Yeni Seviye filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi?” soruları, filmin detaylarını merak eden sinemaseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Serinin devam filmi, hem çekim lokasyonları hem de geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

JUMANJI: YENİ SEVİYE ÇEKİM YERLERİ NERELER?

Filmin çekimleri büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirildi. Özellikle New Mexico ve çevresindeki doğal alanlar, filmin macera sahnelerine ev sahipliği yaptı. Bunun yanı sıra bazı sahnelerin Kanada’da çekildiği biliniyor. Geniş ve farklı coğrafyalar, filmin oyun dünyasını daha etkileyici hale getirmek için tercih edildi.

JUMANJI: YENİ SEVİYE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Jumanji: Yeni Seviye filminin çekimleri 2019 yılı içinde tamamlandı. Yapım sürecinin ardından film aynı yıl içerisinde post-prodüksiyon aşamasına girerek sinema gösterimine hazır hale getirildi. Film, 2019 sonunda vizyona girerek dünya genelinde izleyiciyle buluştu.

JUMANJI: YENİ SEVİYE OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Hollywood’un tanınmış isimleri yer alıyor. Başrollerde Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black ve Karen Gillan bulunuyor. Ayrıca serinin bu filminde Nick Jonas ve Awkwafina gibi isimler de kadroya dahil olarak hikâyeye yeni karakterler kazandırıyor.

JUMANJI: YENİ SEVİYE KONUSU NE?

Jumanji: Yeni Seviye, oyuncuların yeniden Jumanji adlı tehlikeli bir oyun dünyasına çekilmesini konu alıyor. Bu kez karakterler farklı bedenlerde ve beklenmedik kimliklerde oyunun içine dahil olur. Takımın hayatta kalmak ve oyundan çıkmak için yeni zorlukları aşması gerekirken, macera ve komedi dolu sahneler izleyiciye sunuluyor.

FANTASTİK MACERA SERİSİ DEVAM EDİYOR

Serinin bu filmi, hem görsel efektleri hem de eğlenceli hikâyesiyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Jumanji evreni, yeni filmle birlikte daha geniş bir hikâye yapısına ulaşarak dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşmayı başardı.