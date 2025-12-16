Joey Veerman kimdir, Joey Veerman kaç yaşında nereli, hangi takımda oynuyor? Joey Veerman Fenerbahçe'yle anlaştı mı?

Hollandalı futbolcu Joey Veerman'ın hayatı ve kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kaç yaşında olduğu, hangi şehirden çıktığı, şu anda hangi kulüpte oynadığı ve adı Fenerbahçe ile anlaşıldı mı soruları gündemdeki yerini koruyor.

JOEY VEERMAN KİMDİR?

Joey Veerman, 19 Kasım 1998 tarihinde Hollanda'nın Purmerend kentinde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Johannes Cornelis Maria Veerman olan futbolcu, orta saha mevkisinde görev yapan Hollandalı millî futbolcudur. Sahadaki oyun görüşü, pas yeteneği ve oyun kurma becerisiyle tanınmaktadır.

JOEY VEERMAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1998 doğumlu olan Joey Veerman 27 yaşındadır. Hollanda vatandaşı olan futbolcu, ülkenin futbol altyapısıyla öne çıkan şehirlerinden Purmerend'de yetişmiştir. 1.85 metre boyundaki Veerman, fizik gücü ve teknik kapasitesiyle orta sahada etkili bir performans sergilemektedir.

JOEY VEERMAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Joey Veerman, kariyerini Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV formasıyla sürdürmektedir. 23 numaralı formayı giyen futbolcu, PSV'nin orta saha rotasyonunda önemli bir rol üstlenmektedir. Kulüp kariyerinde Volendam ve Heerenveen formaları da giyen Veerman, 2022 yılından bu yana PSV'de görev yapmaktadır.

KARİYERİ VE MİLLÎ TAKIM GEÇMİŞİ

Futbola RKAV Volendam altyapısında başlayan Joey Veerman, uzun yıllar Volendam altyapısında gelişim gösterdi. Profesyonel kariyerine Volendam'da adım atan futbolcu, daha sonra Heerenveen'e transfer oldu. Başarılı performansının ardından PSV'ye imza atan Veerman, Hollanda Millî Takımı'nda da forma giyme şansı yakaladı.

JOEY VEERMAN FENERBAHÇE'YLE ANLAŞTI MI?

Joey Veerman'ın adı son dönemde Fenerbahçe ile anılmaktadır. Sarı-lacivertli kulübün orta saha arayışları kapsamında gündeme gelen Hollandalı futbolcu hakkında çeşitli transfer iddiaları ortaya atılmıştır.

Joey Veerman'ın Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki iddialara ilişkin şu ana kadar ne kulüplerden ne de futbolcunun cephesinden resmi bir açıklama yapılmıştır. Bu nedenle transfer sürecine dair çıkan haberler şimdilik iddia aşamasında kalmaktadır.