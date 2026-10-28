Joao Pereira kimdir? Alanyaspor'un Portekizli hocası Trabzonspor'da oynadı mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Joao Pereira, 12 Bingölspor maçına neredeyse yepyeni bir kadroyla çıktı. Corendon Alanyaspor, 27 Ekim 2026 akşamı oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçını 4-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Portekizli teknik direktör, ilk 11'de ligde az forma bulan oyunculara şans verdi. Alanyaspor, Pereira'nın teknik direktör olarak yurt dışındaki ilk takımı; Sporting'de ise kısa bir süre Ruben Amorim'in koltuğuna oturmuştu.

JOAO PEREIRA KUPA MAÇINDAN SONRA NE DEDİ?

Joao Pereira, maçtan sonra "Kazanmak bizim için zorunluluktu" dedi ve takımının oynadığı futbolu mükemmel bulmadığını söyledi. Skorun bir ara 5-6 olabileceğini, bir ara da 2-2'ye dönebileceğini anlattı.

Pereira, 11 değişiklik yaptıklarını ve az süre alan oyuncuların sahaya çıktığını hatırlattı. Rakibi için de ayrı bir parantez açtı: 12 Bingölspor iki gün önce maç oynamış, antrenman yapmadan yola çıkmıştı. Pereira bunun rakip için çok zor olduğunu söyleyip Bingöl ekibini tebrik etti.

JOAO PEREIRA KİMDİR?

Joao Pereira, Portekizli eski futbolcu ve teknik direktör. Tam adı Joao Pedro da Silva Pereira. Futbolculuğunda sağ bek oynadı, kariyerinin başında ise daha çok orta sahada ve hücumda görev aldı.

Portekiz Milli Takımı'nda 2010-2014 arasında 40 maça çıktı. EURO 2012'de yarı final oynayan kadroda ve 2014 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

JOAO PEREIRA TRABZONSPOR'DA OYNADI MI?

Joao Pereira, 2017-2021 arasında Trabzonspor forması giydi ve bordo-mavili takımla 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı. Yani Türkiye'yi Alanya'ya gelmeden önce futbolcu olarak tanıyordu.

Şubat 2021'de Sporting'e döndü ve aynı sezon Portekiz Ligi şampiyonluğunu yaşadı.

JOAO PEREIRA KAÇ YAŞINDA?

Joao Pereira, 25 Şubat 1984'te doğdu. 42 yaşında.

JOAO PEREIRA NERELİ?

Joao Pereira, Lizbonlu. Futbola Benfica altyapısında başladı, 2003'te A takıma çıktı ve 2004-2005 sezonunda Benfica ile lig şampiyonu oldu. Sonra Gil Vicente ve Braga'da oynadı, Aralık 2009'da Sporting'e geçti. 2012-2015 arasında İspanya'da Valencia'da, 2015'te Almanya'da Hannover 96'da top koşturdu.

JOAO PEREIRA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Joao Pereira, teknik direktörlüğe Sporting'in altyapısında başladı: 8 Temmuz 2022'de 23 yaş altı takımın, 1 Temmuz 2024'te B takımının başına geçti.

Ruben Amorim Manchester United'a gidince Sporting, 11 Kasım 2024'te A takımı Pereira'ya emanet etti. Bu görev kısa sürdü. Pereira 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı, 25 Aralık 2024'te görevden alındı ve ocakta yeniden B takımına döndü.

Alanyaspor, Pereira ile 22 Mart 2025'te anlaştı. Kulüp, 15 Mayıs 2026'da Portekizli hocanın sözleşmesini bir yıl uzattı; yeni sözleşme 2026-2027 sezonunun sonuna kadar geçerli.