Amerikalı komedyen, oyuncu ve televizyon sunucusu Jimmy Fallon hakkında son dönemde yeniden sahte ölüm iddiaları ortaya atıldı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve gündem olan #RIPJimmyFallon (Huzur İçinde Yat Jimmy Fallon) etiketiyle paylaşılan içerikler, kamuoyunda ve hayranları arasında kısa süreli bir endişeye yol açtı. Peki, Jimmy Fallon öldü mü? Jimmy Fallon kimdir? Detaylar...

JİMMY FALLON ÖLDÜ MÜ?

Dijital mecralarda dolaşıma giren bu paylaşımlar tamamen asılsız birer dezenformasyondan ibarettir. ABD’li ünlü sunucu Jimmy Fallon öldü mü? sorusunun kesin yanıtı hayırdır; kendisi ölmemiştir ve sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmektedir. Daha öncesinde de benzer şekilde sosyal medyada asılsız #RIPJimmyFallon paylaşımları yapılmış, ünlü ismin hayatını kaybettiğine dair asılsız söylentiler zaman zaman ayyuka çıkmıştır. Yapılan bu tür paylaşımlar, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmek amacıyla kurgulanan sahte iddialardan oluşmaktadır.

JİMMY FALLON KİMDİR?

Tam adıyla James Thomas Fallon Jr., 19 Eylül 1974 tarihinde Brooklyn, New York'ta dünyaya geldi. Çocukluk yıllarından itibaren radyo şovlarını ve komedi programlarını büyük bir ilgiyle takip eden Fallon, özellikle Saturday Night Live (SNL) programının sıkı bir hayranı olarak büyüdü. Küçük yaşlardan itibaren komediye ve taklit yeteneğine olan ilgisini geliştiren Fallon, kariyerini de bu alanda şekillendirdi.

Jimmy Fallon'ın kariyerindeki en büyük kırılma noktası, 1998 yılında çocukluğundan beri hayalini kurduğu Saturday Night Live kadrosuna katılmasıyla gerçekleşti. Program bünyesinde sergilediği yüksek enerjili skeçler ve aralarında Adam Sandler, Robert De Niro ile Mick Jagger'ın da bulunduğu dünyaca ünlü isimlerin müzikal taklitleriyle kısa sürede geniş kitlelerin takdirini kazandı ve izleyicinin favori isimlerinden biri haline geldi. Günümüzde Amerikalı komedyen, oyuncu ve televizyon sunucusu olarak kariyerini başarıyla sürdürmektedir.