Jhon Duran neden yok? Jhon Duran Fenerbahçe Ferencvaros maçında, yedek mi, sakat mı?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde 27 Kasım Perşembe günü sahasında Macar temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Taraftarların merak ettiği konuların başında ise Jhon Duran'ın durumu geliyor. Peki, Jhon Duran neden kadroda yer almıyor? Ferencvaros karşılaşmasında yedek mi bırakıldı yoksa sakatlığı mı bulunuyor?
Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin kritik maçında Ferencvaros ile kozlarını paylaşmaya hazırlanırken müsabakanın ilk 11'i de açıklandı. Gözler yine Jhon Duran'a çevrildi. Peki, genç futbolcunun kadroda olmama sebebi ne? Fenerbahçe–Ferencvaros maçında Jhon Duran yedeklerde mi kaldı yoksa bir sakatlık problemi mi yaşıyor?
MAÇ SAAT 20.45'TE BAŞLAYACAK
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk etmeye hazırlanıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
HAKEM DÖRTLÜSÜ İSPANYA'DAN
Müsabakada düdük, İspanyol hakem Ricardo de Burgos'ta olacak. De Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olarak belirlendi.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ BELLİ OLDU
Sarı-lacivertlilerin mücadeleye başlayacağı ilk 11 şöyle:
Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem, En Nesyri.
FERENCVAROS'UN KADROSU AÇIKLANDI
Macaristan ekibi Ferencvaros'un sahaya çıkacağı ilk 11'de ise şu isimler yer alıyor:
Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf, Varge.
JHON DURAN NEDEN YOK?
Jhon Duran yedekler arasında yer alıyor.