Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattına önemli bir takviye yapma hedefiyle transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelen son isim ise Kolombiyalı forvet Jhon Duran oldu. Peki, Jhon Duran Galatasaray'a mı transfer oldu? Detaylar..

JHON DURAN GALATASARAY'A MI TRANSFER OLDU?

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Jhon Duran için resmi sürecin devam ettiği öğrenildi. Menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübe önerilen 22 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'de forma giymeye olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Edinilen bilgilere göre genç oyuncu, transferin gerçekleşebilmesi adına maaşında önemli ölçüde indirime gitmeyi kabul etti. Bu gelişme, taraflar arasındaki görüşmelerde dikkat çeken unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da oyuncunun kadroya katılması ihtimaline olumlu baktığı belirtiliyor. Mauro Icardi'nin takımda kalması halinde dahi Jhon Duran'ın kadro planlamasında önemli bir rol üstlenebileceği ifade ediliyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin transfer konusunda son değerlendirmelerini yaptığı ve sürecin kulüp tarafından şekillendirileceği belirtiliyor.

5 MİLYON EURO VE YABANCI KURALI AVANTAJI

Bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da bulunan Jhon Duran'ın, geride kalan sezonun ikinci yarısını Rusya temsilcisi Zenit'te geçirdiği biliniyor.

Galatasaray'ın oyuncuyu satın alma yerine kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. Transfer operasyonu kapsamında yaklaşık 5 milyon Euro seviyesinde bir bütçe ayrıldığı ifade edilirken, kiralama formülü üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Transfer sürecinde dikkat çeken bir diğer unsur ise yabancı oyuncu kuralı oldu. 22 yaşındaki futbolcunun Türkiye Futbol Federasyonu'nun uyguladığı "10+4 yabancı oyuncu kuralı" kapsamında avantaj sağlayan yaş kriterlerine uygun olması, Galatasaray yönetiminin elini güçlendiren faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

Kulüp yönetiminin hem sportif planlama hem de yabancı oyuncu kontenjanı açısından transferi detaylı şekilde değerlendirdiği öğrenildi.

GALATASARAY'IN HÜCUM PLANI ŞEKİLLENİYOR

Yeni sezonda farklı kulvarlarda mücadele edecek olan Galatasaray, geniş ve rekabetçi bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda hücum hattında alternatifleri artırmak isteyen sarı-kırmızılıların, genç yaşına rağmen uluslararası deneyime sahip oyuncular üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Jhon Duran'ın yaş kriteri, fiziksel özellikleri ve kadro planlamasına sağlayabileceği katkılar nedeniyle teknik heyetin değerlendirdiği isimler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Kulübün transfer çalışmalarını sürdürdüğü ve oyuncuyla ilgili nihai kararın yönetim tarafından verileceği belirtiliyor.

SÖZLEŞMEYE "ÖZEL FESİH" MADDESİ

Transfer görüşmelerinde öne çıkan başlıklardan biri de sözleşme detayları oldu. Jhon Duran'ın daha önce forma giydiği takımlarda yaşadığı saha dışı problemler ve disiplin konularındaki gelişmeler nedeniyle Galatasaray yönetiminin sözleşme maddeleri üzerinde özel hassasiyet gösterdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre sarı-kırmızılı kulüp, olası riskleri en aza indirmek amacıyla oyuncunun sözleşmesine özel hükümler eklemeyi planlıyor.

Bu kapsamda hazırlanacak sözleşmede, belirli şartların oluşması halinde Galatasaray Kulübü'ne anlaşmayı tek taraflı olarak feshetme hakkı tanıyacak özel bir maddenin yer alabileceği belirtiliyor.

Yönetimin transfer sürecini yalnızca sportif açıdan değil, sözleşmesel güvence bakımından da detaylı şekilde değerlendirdiği ifade edilirken, nihai kararın yapılacak son görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

GALATASARAY'DA TRANSFER GÜNDEMİNİN ÖNEMLİ BAŞLIKLARINDAN BİRİ

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri olan Jhon Duran için transfer süreci yakından takip ediliyor. Oyuncunun Türkiye'de forma giymeye sıcak bakması, maaş indirimi konusunda olumlu yaklaşım göstermesi ve kiralama formülünün değerlendirilmesi sürecin dikkat çeken detayları arasında yer alıyor.

Galatasaray yönetiminin son kararı vermesiyle birlikte transfer dosyasında yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.