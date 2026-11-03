Jesús de Miguel öldü mü, yaşıyor mu? Tenerife'nin golcüsü Jesús de Miguel'in sağlık durumu nasıl?

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Tenerife'den yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki futbolcu, yoğun bakımda tedavi altına alındı ve durumunun ciddiyetine rağmen stabil seyrediyor. Talihsiz olayın ardından maç tatil edilirken iki takımın oyuncuları da büyük üzüntü yaşadı. İşte Jesús de Miguel'in sağlık durumuna ve yaşanan olaya dair ayrıntılar.

JESÚS DE MIGUEL ÖLDÜ MÜ?

Hayır, Jesús de Miguel hayatta. Tenerife'nin yaptığı açıklamaya göre oyuncu, Nuestra Señora de Candelaria Üniversite Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyor. Kulüp, futbolcunun "durumunun ciddiyetine rağmen stabil" olduğunu duyurdu.

JESÚS DE MIGUEL'E NE OLDU?

Olay, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü Tenerife'nin sahası Estadio Heliodoro Rodríguez López'te oynanan Andorra maçında yaşandı. Skor 2-2'yken, uzatma dakikalarının 7. dakikasında Andorra kalecisi Jesús Owono, uzun bir topu uzaklaştırmak için orta sahaya doğru koştu. Bu sırada Owono'nun dizinin Jesús de Miguel'e çarptığı görüldü.

Çarpışmanın ardından baş ve göğüs bölgesinden yaralanan De Miguel, sahada hareketsiz kaldı. Sağlık ekiplerinin sahadaki ilk müdahalesinin ardından oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

JESÚS DE MIGUEL AMBULANSTA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Marca başta olmak üzere İspanyol basınında yer alan haberlere göre Jesús de Miguel, hastaneye götürülürken ambulansta kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri, yolda yaptıkları müdahaleyle oyuncuyu hayata döndürdü.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Olayın ardından hakem, Andorra kalecisi Jesús Owono'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi ve karşılaşmayı tatil etti. Yaşanan talihsiz olay, iki takımın oyuncularını da derinden etkiledi. Tenerife'nin pek çok oyuncusu, takım arkadaşının durumu karşısında gözyaşlarını tutamadı.

ANDORRA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Andorra kulübü, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugünkü maçta yaşanan ciddi olayın ardından Jesús de Miguel'e tüm gücümüzü ve en iyi dileklerimizi iletmek istiyoruz. Bir an önce iyileşmesini umuyoruz. Oyuncuya, ailesine ve Tenerife'ye çok güçlü bir kucaklama."

JESÚS DE MIGUEL KİMDİR?

Jesús de Miguel, İspanya'nın başkenti Madrid'de doğan 30 yaşındaki bir futbolcu. Forvet mevkiinde görev yapan De Miguel, İspanya ikinci ligi LaLiga Hypermotion'da mücadele eden Tenerife forması giyiyor.