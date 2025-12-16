Tartışmaların odağındaki Jasmine dizisinin yayın akıbeti izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizi kanal mı değiştirdi, şu anda hangi platformda yayınlanıyor soruları gündemdeki yerini koruyor. Jasmine kanal mı değiştirdi, Jasmine nerede hangi platformda yayınlanıyor?

JASMİNE KANAL MI DEĞİŞTİRDİ?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Jasmine dizisinin kamuoyunda tartışma yaratan sahneleri nedeniyle harekete geçmişti. Kurul, yapımın genel ahlak kurallarıyla, aile yapısıyla ve toplumsal değerlerle örtüşmediği gerekçesiyle inceleme başlattı. Bu sürecin ardından, HBO Max ile lisans ortaklığı bulunan TV+ platformu da diziyi kataloğundan kaldırma yönünde karar aldı.

RTÜK İNCELEME SÜRECİNİ DUYURMUŞTU

RTÜK tarafından yapılan resmi açıklamada, dijital bir platformda yayımlanan Jasmine adlı yapımın Türk toplumunun temelini oluşturan aile kurumunu hedef aldığı, millî ve manevi değerlerle çelişen unsurlar barındırdığı, kadınları istismar eden sahnelere yer verdiği ve genel ahlak sınırlarını aştığı gerekçesiyle incelemeye alındığı belirtildi.

Kurul açıklamasında ayrıca, yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki yapısına, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetin altı çizildi. Dijital platformlardaki içeriklerin, çocuklar ve gençler başta olmak üzere geniş kitleler üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda bu sorumluluğun daha da arttığı vurgulandı.

GEREKLİ ADIMLAR KARARLILIKLA ATILACAK

RTÜK, aile yapısını zedeleyen, toplumsal değerleri hedef alan ve bu unsurları normalleştirerek kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara yönelik incelemelerin İzleme ve Değerlendirme uzmanları tarafından titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Açıklamada, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli adımların kararlılıkla atılacağı ifade edildi.

Kurul, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini sürdüreceğini, aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıya zarar veren yayınlara karşı tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceğini kamuoyuna saygıyla duyurdu.