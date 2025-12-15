Dijital platformlarda yayımlanan yapımlar üzerindeki denetim tartışmaları, "Jasmine" dizisiyle birlikte yeniden kamuoyunun gündemine taşındı. Müstehcen sahneleri ve içerik dili nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan yapım hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) inceleme başlattı. Peki, Jasmine dizisi yayından kaldırılacak mı? RTÜK Jasmine dizisi hakkında neden inceleme başlattı? Detaylar haberimizde...

JASMINE DİZİSİ YAYINDAN KALDIRILACAK MI?

RTÜK tarafından başlatılan inceleme süreci, "Jasmine dizisi yayından kaldırılacak mı?" sorusunu gündemin ilk sıralarına taşıdı. Ancak mevcut aşamada dizinin doğrudan yayından kaldırıldığına dair resmi bir karar bulunmuyor. RTÜK'ün uyguladığı denetim mekanizması, inceleme – değerlendirme – yaptırım şeklinde ilerliyor.

Bu süreçte;

İçeriğin ilgili mevzuata aykırı olup olmadığı,

Toplumsal etkileri,

Gençler ve çocuklar üzerindeki olası sonuçları

detaylı biçimde analiz ediliyor.

İnceleme sonucunda RTÜK'ün; idari para cezası, yayın durdurma, katalogdan çıkarma ya da erişim engeli gibi yaptırımlardan birini uygulama yetkisi bulunuyor.

RTÜK JASMINE DİZİSİ HAKKINDA NEDEN İNCELEME BAŞLATTI?

RTÜK, dijital bir platformda yayımlanan "Jasmine" dizisi hakkında gelen yoğun şikayetler üzerine kamuoyunu bilgilendiren resmi bir açıklama yaptı. Kurulun duyurusunda, dizinin içeriğinin Türk toplumunun temel değerleriyle çeliştiği vurgulandı.

RTÜK'ün Jasmine dizisine ilişkin yaptığı açıklama olduğu gibi şu şekildedir:

"Dijital bir platformda yayımlanan "Jasmine" adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır."

"RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz. Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır."

Açıklamanın devamında ise denetim sürecinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı:

"Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."