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2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş olarak görev almak isteyen lise mezunu adaylar, başvuru şartlarını ve KPSS puan kriterlerini araştırmaya başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından duyurulan 8 bin uzman erbaş alımında jandarma branşına 7 bin 87 kişilik kontenjan ayrılması, lise mezunu adayların ilgisini artırdı. Peki, Jandarma 2026 yılında ortaöğretim KPSS'den kaç puanla alım yapıyor? Uzman erbaş olmak için KPSS puanı kaç olmalı? İşte başvuru şartları ve merak edilen ayrıntılar.

JANDARMA 2026 KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ PUANLA ALIM YAPIYOR?

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı uzman erbaş temini kapsamında lise mezunu adayların başvuru yapabilmesine imkân tanınıyor. Ancak adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan ortaöğretim KPSS taban puanı konusunda kesin bir rakam vermek için ilgili personel temin kılavuzundaki şartların esas alınması gerekiyor.

Paylaşılan 2026 yılı alım bilgilerinde lise mezunları için uygulanacak kesin KPSS taban puanı belirtilmiyor. Bu nedenle Jandarma uzman erbaş alımında 50, 60 veya 70 puan gibi doğrulanmamış bir sınır üzerinden değerlendirme yapmak doğru değil.

Adayların başvuru öncesinde kabul edilen KPSS puan türünü, asgari puan şartını ve sınav yılı kriterini resmî kılavuzdan kontrol etmesi gerekiyor.

JANDARMA 2026 YILINDA KAÇ UZMAN ERBAŞ ALACAK?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından yayımlanan 2026 Yılı Uzman Erbaş Temini duyurusuna göre toplam 8 bin uzman erbaş alımı planlanıyor.

Bu kontenjanın 7 bin 87 kişilik bölümü Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki jandarma branşına ayrıldı. İlgili öğrenim şartları kapsamında lise mezunları da bu alım için başvuru yapabilecek adaylar arasında bulunuyor.

Ancak kontenjanın bulunması, başvuran her adayın doğrudan göreve alınacağı anlamına gelmiyor. Adayların ilan edilen bütün koşulları karşılaması ve temin sürecindeki değerlendirme aşamalarını tamamlaması gerekiyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMINA LİSE MEZUNLARI BAŞVURABİLİR Mİ?

2026 yılı uzman erbaş temininde jandarma branşı için lise mezunlarına da başvuru imkânı tanınıyor. Bu nedenle ortaöğretim mezunu adaylar, ilgili kılavuzda belirtilen diğer şartları sağlamaları halinde başvuru sürecine katılabiliyor.

Başvurularda yalnızca mezuniyet durumuna bakılmıyor. Adayların yaş, sağlık, fiziki yeterlilik ve diğer başvuru kriterlerini de karşılaması gerekiyor.

Hangi lise mezuniyetlerinin kabul edildiği ve başvuru sırasında hangi belgelerin talep edildiği ise yayımlanan resmî temin kılavuzundaki açıklamalara göre belirleniyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ OLMAK İÇİN KPSS PUANI YETERLİ Mİ?

Jandarma uzman erbaş alımında KPSS puanı, ilgili kılavuzda belirtilen şartlar doğrultusunda değerlendiriliyor. Ancak gerekli puanı almak, adayın doğrudan uzman erbaş olarak göreve başlayacağı anlamına gelmiyor.

Adayların personel temin sürecinde öngörülen diğer değerlendirmelerden de başarılı olması gerekiyor. Fiziki yeterlilik, sağlık kontrolleri ve kılavuzda belirtilen diğer aşamalar, adayların değerlendirilmesinde önem taşıyor.

Bu nedenle adayların yalnızca KPSS puanlarına göre hareket etmemesi, başvuru şartlarının tamamını incelemesi gerekiyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki uzman erbaş teminine ilişkin başvuru ve duyurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin resmî personel temin kanalları üzerinden takip edilebiliyor.

Adayların başvuru tarihleri, öğrenim şartları, KPSS kriterleri ve istenen belgeler konusunda güncel kılavuzu esas alması gerekiyor.

Resmî duyurular için:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi: https://www.jsga.edu.tr

Jandarma Genel Komutanlığı: https://www.jandarma.gov.tr

2026 yılı Jandarma uzman erbaş alımında lise mezunları için kesin KPSS taban puanı, burada paylaşılan bilgilerde açıklanmadığından herhangi bir puan sınırı kesinleşmiş gibi değerlendirilmemelidir. Başvuru koşullarında esas alınması gereken kaynak resmî temin kılavuzudur.