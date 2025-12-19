Haberler

İzmit'e İHA mı düştü? SON DAKİKA! İzmit'te İHA neden düştü, kim düşürdü?

Güncelleme:
Ankara'da bir İHA'nın F-16'lar tarafından vurulmasının ardından Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kırsal alana kimliği belirsiz bir İHA düştü. Peki, İzmit'te İHA neden düştü? İzmit'te İHA'yı kim düşürdü? Detaylar haberimizde!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde beklenmedik bir olay yaşandı: Kimliği belirsiz bir İHA, Çubuklubala Mahallesi kırsalında düşürüldü. Ankara'da bir İHA'nın F-16'lar tarafından vurulmasının hemen ardından gerçekleşen bu olay, bölge halkı ve güvenlik güçleri tarafından dikkatle inceleniyor. Peki, İzmit'te İHA neden düştü, kim düşürdü? Detaylar...

İZMİT'E İHA MI DÜŞTÜ?

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Çubuklubala Mahallesi kırsalında kimliği belirsiz bir insansız hava aracı (İHA) düşmesi, bölge halkı ve güvenlik güçleri tarafından dikkatle inceleniyor. Olay, Ankara'da bir İHA'nın F-16'lar tarafından vurulmasının hemen ardından yaşandı. Tarlada çalışan bir vatandaşın fark ettiği İHA, ağaçlara takılarak yere düşmüş durumda bulundu.

Düşen İHA, yaklaşık iki buçuk metre kanat açıklığı ve bir buçuk metre uzunluğa sahip olarak dikkat çekiyor. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, İHA'nın üzerindeki kameranın hâlâ çalışır durumda olduğu ve kanat ile kuyruk kısmında kırmızı yıldız şeklinde işaretler bulunduğu belirlendi.

İZMİT'TE İHA NEDEN DÜŞTÜ?

Düşen İHA'nın düşüş nedeni henüz kesin olarak bilinmiyor. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde herhangi bir çatışma veya patlama izine rastlanmadı.

Düşen İHA'nın kameralarının çalışır durumda olması, olayın görsel olarak da kaydedilebileceğini ve ilerleyen günlerde detaylı analizlerin yapılabileceğini işaret ediyor.

İZMİT'TE İHA'YI KİM DÜŞÜRDÜ?

Şu an için, İzmit'te düşen İHA'yı kimin düşürdüğü net olarak bilinmiyor. Ankara'daki olaydan sonra meydana gelmesi, bazı spekülasyonlara yol açsa da resmi makamlar, tüm değerlendirmelerin teknik inceleme sonuçlarına göre yapılacağını açıkladı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
