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İzmir'in yeni valisi kim oldu, yeni İzmir Valisi İsmail Ustaoğlu kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İzmir Valiliğine İsmail Ustaoğlu atandı. İsmail Ustaoğlu, kararnameden önce Balıkesir Valisi olarak görev yapıyordu. İzmir'in önceki valisi Süleyman Elban ise Mardin Valiliğine atandı.

İZMİR'İN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle İzmir Valiliğine İsmail Ustaoğlu atandı. İsmail Ustaoğlu, kararnameden önce Balıkesir Valisi olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

İzmir'in önceki valisi Süleyman Elban ise Mardin Valiliğine atandı. İsmail Ustaoğlu, devir teslim işlemlerinin ardından İzmir Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ İZMİR VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU KİMDİR?

İzmir' yeni valisi İsmail Ustaoğlu hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.