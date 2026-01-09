Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 9-10 Ocak İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 9 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayındır ilçesi Sadıkpaşa Mahallesi'nde 9 Ocak 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Arapbaşı mevkiinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

Bergama ilçesi Maltepe Mahallesi'nde 7 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 ile 11.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Maltepe Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacaktır.

Buca ilçesi Güven, Laleli ve Yiğitler mahallelerinde 9 Ocak 2026 tarihinde saat 16.30 ile 17.30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. 406 Sokak'ta bulunan ana boru arızası sebebiyle su kesintisi uygulanacaktır.

Çeşme ilçesi Çiftlik ve Şehit Mehmet mahallelerinde 9 Ocak 2026 tarihinde saat 14.35 ile 17.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. 3. etap içme suyu şebekeleri yenilenmesi çalışmaları kapsamında 330 Sokak ve çevresinde su kesintisi yapılmıştır.

Kınık ilçesi Çaltı Mahallesi'nde 9 Ocak 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Gediz Elektrik kaynaklı elektrik arızası ve su deposunda oluşan elektrik arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Konak ilçesi Ferahlı ve Levent mahallelerinde 9 Ocak 2026 tarihinde saat 18.10 ile 20.10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. 3491 Sokak No: 47 adresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Menderes ilçesi Gölcükler Mahallesi'nde 9 Ocak 2026 tarihinde saat 17.45 ile 19.45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Menderes ilçesi Orta Mahallesi'nde 9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.24 ile 11.24 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Oba Sokak ve Yayla Sokak çevresine ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmıştır.

Menderes ilçesi Gümüldür Atatürk Mahallesi'nde 6 Ocak 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanmıştır. Ana boru arızası nedeniyle Hürriyet Caddesi ve civarında kesinti yapılmış, sonrasında sular verilmiştir.

Menemen ilçesi Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk ve Ulus mahallelerinde 9 Ocak 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. 7521 Sokak'ta oluşan ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
