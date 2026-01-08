Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 8-9 Ocak İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 8 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Ocak İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı ilçesinde Çay, Muhittin Erener ve Refik Şevket İnce mahallelerinde 8 Ocak 2026 tarihinde saat 15.05 ile 18.05 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızası olup çalışma 2109 Sokak No: 80 adresinde yapılacaktır.

Bergama ilçesi Maltepe Mahallesi'nde 7 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 ile 11.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Bornova ilçesi Erzene Mahallesi'nde 8 Ocak 2026 tarihinde saat 17.30 ile 18.30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi uygulanacaktır. Branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır. Arıza Erzene Mahallesi 15. Sokak içerisindedir.

Gaziemir ilçesinde Fatih ve Menderes mahallelerinde 8 Ocak 2026 tarihinde saat 13.33 ile 17.33 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti 1190 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yapılacaktır.

Karşıyaka ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 8 Ocak 2026 tarihinde saat 14.30 ile 15.30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. 1851 Sokak No: 64 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle sayaç kapatılmıştır. Zübeyde Hanım Caddesi ile Cevdet Bilsay Kavşağı civarı etkilenecektir.

Kemalpaşa ilçesinde Akalan ve Çambel mahallelerinde 8 Ocak 2026 tarihinde saat 14.30 ile 19.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi ve basınç sorunu yaşanması beklenmektedir. Gediz Elektrik hat başı arızası nedeniyle içme suyu kuyuları çalışmadığından Çambel TOKİ deposunun su seviyesi düşmüştür.

Menderes ilçesi Gümüldür Atatürk Mahallesi'nde 6 Ocak 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanmıştır. Ana boru arızası giderilmiş olup Hürriyet Caddesi ve çevresine su verilmiştir.

Narlıdere ilçesi Limanreis Mahallesi'nde 8 Ocak 2026 tarihinde saat 17.35 ile 18.35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti branşman arızasından kaynaklanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde Emmioğlu ve Umurbey mahallelerinde 8 Ocak 2026 tarihinde saat 10.47 ile 18.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti müteahhit çalışması nedeniyle uygulanacaktır.

Seferihisar ilçesinde Camikebir, Çolak İbrahim Bey ve Turabiye mahallelerinde 8 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30 ile 19.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana isale hattı arızası nedeniyle özellikle üst kotlarda basınç düşüklüğü ve su akmaması sorunu yaşanabilir.

500

