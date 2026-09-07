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İzmir su kesintisi! İZSU 7-8 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 7-8 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 7 Eylül İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 7 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Şakran Hasbi Efendi ve Şakran Sayfiye mahallelerinde, kanal kazı çalışması nedeniyle ana borunun zarar görmemesi amacıyla 7 Eylül 2026 saat 11.09 ile 15.09 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

BERGAMA

Selçuk Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle 7 Eylül 2026 saat 11.40 ile 13.40 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

BORNOVA

Birlik, Koşukavak ve Tuna mahallelerinde, 4209 Sokak'ın 15 numaralı adresinin önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 7 Eylül 2026 saat 18.16 ile 20.16 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

Evka 3 Mahallesi'nde, 125 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 7 Eylül 2026 saat 16.20 ile 18.20 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

KONAK

Çınartepe Mahallesi'nde, 2632 Sokak'ın 9 numaralı adresinin önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 7 Eylül 2026 saat 17.30 ile 20.30 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

MENDERES

Oğlananası Atatürk ve Oğlananası Cumhuriyet mahallelerinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 7 Eylül 2026 saat 09.20 ile 12.20 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

MENEMEN

Gazi Mahallesi'nde, Cami Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 7 Eylül 2026 saat 17.34 ile 19.34 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

URLA

Altıntaş, Rüstem, Torasan ve Yaka mahallelerinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 7 Eylül 2026 saat 16.30 ile 20.00 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

ÇİĞLİ

Ataşehir Mahallesi'nde, 8261 Sokak'ın 14 numaralı adresinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle 7 Eylül 2026 saat 17.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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