İzmir su kesintisi! İZSU 6-7 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 6 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayındır

Çiftçigediği Mahallesi'nde 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 17.00 arasında yaklaşık 6 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Bayraklı

Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Çay, Çiçek, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde ayrıca 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.15 ile 17.15 arasında yaklaşık 4 saat sürecek bir su kesintisi daha uygulanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Bergama

Atatürk Mahallesi'nde 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.15 ile 17.15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti bağlantı çalışması nedeniyle gerçekleştirilecektir.

Turabey Mahallesi'nde 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Selçuk Mahallesi'nde 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Bornova

Yeşilçam Mahallesi'nde 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.20 ile 18.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni GDZ Elektrik kaynaklı elektrik arızasıdır.

Çamkule, Merkez ve Serintepe mahallelerinde 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.43 ile 17.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, GDZ Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle bölgeyi besleyen pompaların devre dışı kalmasından kaynaklanmaktadır.

Foça

Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.10 ile 17.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Konak

Boğaziçi, Emir Sultan ve Güney mahallelerinde 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.05 ile 18.05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.