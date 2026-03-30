Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 30-31 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 30 Mart İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Büyük Hayrettin Paşa, Fatih ve Mimar Sinan mahallelerinde 30 Mart 2026 tarihinde saat 16.04 ile 18.04 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Balçova

Çetin Emeç ve Teleferik mahallelerinde 30 Mart 2026 tarihinde saat 15.45 ile 18.45 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni branşman arızasıdır.

Bayraklı

Cengizhan Mahallesi’nde 30 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında yaklaşık dokuz saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, elektrik arızası nedeniyle pompaların devre dışı kalmasından kaynaklanmaktadır.

Bergama

Fatih ve Maltepe mahallelerinde 30 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Kızıltepe Mahallesi’nde 28 Mart 2026 tarihinde saat 18.30 ile 22.30 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi yaşanmıştır. Kesinti, pompa arızasından kaynaklanmıştır.

Buca

Göksu Mahallesi’nde 30 Mart 2026 tarihinde saat 15.55 ile 17.55 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Dikili

Uzunburun Mahallesi’nde 30 Mart 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Gazipaşa ve Salimbey mahallelerinde 27 Mart 2026 tarihinde saat 09.45 ile 12.45 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanmıştır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmıştır.

Foça

Yenibağarası Mahallesi’nde 30 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, elektrik arızası nedeniyle meydana gelmiştir.

Karşıyaka

Mavişehir Mahallesi’nde 30 Mart 2026 tarihinde saat 16.25 ile 18.25 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. 

Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

