İzmir su kesintisi! İZSU 30-31 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 30 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa – Karaköy Mahallesi

30 Aralık 2025 tarihinde saat 16.02 ile 18.02 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Depo seviyesinin düşük olması nedeniyle Karaköy Mahallesi su alamamaktadır.

Bergama – Atatürk, Fatih, Fevzipaşa ve Gaziosmanpaşa Mahalleleri

27 Aralık 2025 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru patlağından kaynaklı olarak özellikle Fatih ve Gaziosmanpaşa mahallelerinin bazı bölümlerinde su kesintisi olacaktır.

Foça – Yenibağarası Mahallesi

30 Aralık 2025 tarihinde saat 17.30 ile 19.30 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Müteahhit çalışması nedeniyle Kazancılı mevkii Foça–İzmir karayolu üzerindeki aboneler etkilenecektir.

Karabağlar – Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp ve Üçkuyular Mahalleleri

30 Aralık 2025 tarihinde saat 18.30 ile 20.30 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle 46/22 Sokak No: 38 önü etkilenmektedir.

Kemalpaşa – Yukarıkızılca Merkez Mahallesi

30 Aralık 2025 tarihinde saat 14.20 ile 22.00 arasında yaklaşık sekiz saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Depo seviyesinin düşük olması nedeniyle üst kotlarda basınç sorunu yaşanmaktadır.

Menemen – Ayvacık Mahallesi

30 Aralık 2025 tarihinde saat 09.57 ile 18.00 arasında yaklaşık sekiz saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

