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İzmir su kesintisi! İZSU 30-31 Ağustos İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 30-31 Ağustos İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 30 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 30 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Şakran Hasbi Efendi ve Şakran Sayfiye mahallelerinde, pompa arızası nedeniyle 30 Ağustos 2026 tarihinde saat 07.29 ile 15.00 arasında yaklaşık 7,5 saat su kesintisi yaşanacaktır.

DİKİLİ

Gazipaşa, İsmetpaşa ve Salimbey mahallelerinde, 42. Sokak'taki doğal gaz çalışması sırasında ana borunun zarar görmesi nedeniyle 30 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KONAK

Alsancak ve Kültür mahallelerinde, Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi No. 30 adresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 30 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.03 ile 17.03 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır.

MENEMEN

29 Ekim ve 9 Eylül mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 18.30 ile 20.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

SEFERİHİSAR

Camikebir ve Sığacık mahallelerinde, depodaki su seviyesinin azalması ve bölge deposunun beslenmesi nedeniyle 30 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 16.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Orhanlı Mahallesi'nde, Gediz Elektrik tarafından Orhanlı Eskiköy, Orhanlı Yeniköy ve Orhanlı Orta Mahallesi bölgelerinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 18.29 ile 23.29 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır.

URLA

Bademler, Barbaros, Birgi, Demircili, Kadıovacık, Nohutalan, Uzunkuyu, Yağcılar, Zeytineli ve Zeytinler mahallelerinde, Gediz Elektrik tarafından gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00 ile 21.00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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