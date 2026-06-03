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İzmir su kesintisi! İZSU 3-4 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 3-4 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 3 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 3 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Kurtuluş ve Kültür mahallelerinde 3 Haziran 2026 tarihinde saat 16.16 ile 18.16 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır. Ana boru arızası nedeniyle Kültür ve Kurtuluş mahallelerine su verilememektedir.

Buca

Kaynaklar Merkez Mahallesi'nde 3 Haziran 2026 tarihinde saat 17.41 ile 19.41 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Arif Serçe Sokak'ta meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Çamlık ve Ufuk mahallelerinde 3 Haziran 2026 tarihinde saat 15.59 ile 18.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 914 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Karabağlar

Aşık Veysel ve Osman Aksüner mahallelerinde 3 Haziran 2026 tarihinde saat 16.46 ile 18.46 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 5733/8 Sokak No: 7 adresindeki müteahhit çalışmasından kaynaklanmaktadır.

Kemalpaşa

Sekiz Eylül Mahallesi'nde 3 Haziran 2026 tarihinde saat 12.42 ile 14.42 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, bağlantı çalışması nedeniyle mahallenin bazı bölgelerinde uygulanmaktadır.

Konak

Çınartepe, Ferahlı, Mehmet Akif, Saygı, Ulubatlı ve Yavuz Selim mahallelerinde 3 Haziran 2026 tarihinde saat 16.03 ile 18.03 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Çamlık Caddesi No: 46 adresinde yürütülen müteahhit çalışmasından kaynaklanmaktadır.

Menderes

Çukuraltı Mahallesi'nde 2 Haziran 2026 tarihinde saat 17.00 ile 18.02 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanmıştır. Kesinti, 2023 Sokak ve çevresindeki ana boru arızasından kaynaklanmıştır.

Seferihisar

Camikebir, Çolak İbrahim Bey ve Hıdırlık mahallelerinde 3 Haziran 2026 tarihinde saat 17.55 ile 19.00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır. Arıza nedeniyle bölgeye su verilememektedir.

Torbalı

Pamukyazı Mahallesi'nde 3 Haziran 2026 tarihinde saat 16.59 ile 19.59 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır. Arıza nedeniyle su kesintisi ve basınç düşüklüğü görülebilir.

Urla

İçmeler Mahallesi'nde 3 Haziran 2026 tarihinde saat 16.34 ile 18.34 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır. 1029 Sokak ve çevresinde sular kesiktir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
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