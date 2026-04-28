İzmir su kesintisi! İZSU 28-29 Nisan İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Kurtuluş, Kültür, Örnekent, Siteler ve Yeni mahallelerinde 28 Nisan 2026 tarihinde saat 16.08 ile 20.08 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, Gediz kaynaklı elektrik arızasından kaynaklanmaktadır.

Bayındır

Yakapınar mahallesinde 28 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00 ile 20.00 arasında yaklaşık altı saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni pompa arızası olup özellikle üst kademelerde etkili olacaktır.

Bayraklı

Cengizhan, Çay, Çiçek, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde 28 Nisan 2026 tarihinde saat 14.06 ile 18.06 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti müteahhit çalışması nedeniyle yapılmaktadır.

Bergama

Maltepe mahallesinde 28 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Bornova

Kazımdirik mahallesinde 28 Nisan 2026 tarihinde saat 11.10 ile 17.30 arasında yaklaşık altı saat su kesintisi olacaktır. Kesinti branşman arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Çınar ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde ise 28 Nisan 2026 tarihinde saat 04.00 ile 17.30 arasında yaklaşık on dört saat sürecek bir su kesintisi yaşanacaktır. Bu kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Buca

Fırat ve Göksu mahallelerinde 28 Nisan 2026 tarihinde saat 15.11 ile 17.14 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Dikili

Cumhuriyet mahallesinde 28 Nisan 2026 tarihinde saat 11.30 ile 15.30 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi yaşanacaktır. Aynı mahallede saat 15.00 ile 16.00 arasında yaklaşık bir saat sürecek ikinci bir kesinti daha olacaktır. Kesintilerin nedeni arızadır.

Foça

Kazım Dirik mahallesinde 28 Nisan 2026 tarihinde saat 15.24 ile 17.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.