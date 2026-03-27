İzmir su kesintisi! İZSU 27-28 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 27 Mart İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Çaltılıdere mahallesinde 26 Mart 2026 tarihinde saat 10.46 ile 12.46 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Arıza Karşıyaka Küme Evlerinde meydana gelmiştir.

Bergama

Talatpaşa ve Ulucamii mahallelerinde 27 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık iki saat su kesintisi uygulanacaktır.

Dikili

Gazipaşa ve Salimbey mahallelerinde 27 Mart 2026 tarihinde saat 09.45 ile 12.45 arasında ana boru arızası sebebiyle yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Arıza 116/1 sokakta meydana gelmiştir.

Foça

Yenibağarası mahallesinde 27 Mart 2026 tarihinde saat 16.30 ile 19.30 arasında pompa motor arızası nedeniyle yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanacaktır. Foçaköy üst kesimleri etkilenecektir.

Karabağlar

Arap Hasan ve Basın Sitesi mahallelerinde 27 Mart 2026 tarihinde saat 13.45 ile 16.45 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır.

Uzundere mahallesinde ise aynı gün saat 12.00 ile 18.00 arasında 3968 sokak çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yaklaşık altı saat su kesintisi uygulanacaktır.

Karşıyaka

Bahriye Üçok mahallesinde 27 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında 1826/3 sokakta oluşan ana boru arızası sebebiyle yaklaşık iki saat su kesintisi yapılacaktır.

Dedebaşı mahallesinde de aynı saatler arasında 6154 sokakta meydana gelen branşman arızası nedeniyle yaklaşık iki saat su kesintisi uygulanacaktır.

Menderes

Orta mahallesinde 27 Mart 2026 tarihinde saat 16.34 ile 19.34 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanacaktır. Bu süreçte Türkan Saylan Caddesi ve çevresine geçici olarak su verilemeyecektir.

Ata, Görece Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinde ise aynı gün saat 10.00 ile 18.00 arasında Gediz tarafından yapılan planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık sekiz saat su kesintisi uygulanacaktır.